Homem é preso por matar ex-namorado da filha com 12 facadas em Manaus

Cristian Baltazar Nazareno, de 47 anos, foi preso na quinta-feira (9), pelo homicídio de Mateus Neves Rosa, que tinha 25 anos, e era ex-namorado de sua filha. O crime ocorreu no dia 4 de março, na rua Jovina Alves de Araújo, bairro Coroado, zona leste de Manaus.

Equipes do 11° Distrito Integrado de Polícia (DIP), cumpriram o mandado de prisão temporária em nome do suspeito.

De acordo com o delegado Torquato Mozer, a vítima tinha um relacionamento conturbado com a filha do autor, mas Cristian nunca aprovou o relacionamento de Mateus com a filha, por conta de muitos desentendimentos que eles tinham na relação.

“Na ocasião do crime, o suspeito encontrou os dois juntos em via pública, agrediu a vítima fisicamente e desferiu aproximadamente 12 facadas contra ele e dizia que não gostava deles juntos e nem da relação que eles tinham’’, disse Torquato.

Ainda conforme a autoridade policial, Mateus chegou a ser socorrido e levado a uma unidade hospitalar, mas ele não resistiu aos ferimentos e foi a óbito no dia 5 de março.

Os policiais iniciaram as diligências logo após o crime e constataram que Cristian era o autor do crime, sendo assim foi solicitada à Justiça pela sua prisão, e a ordem judicial foi decretada pelo Poder Judiciário.

“Em posse do mandado, seguimos em busca do suspeito e efetuamos sua prisão em Manaus”, disse o titular do 11° DIP.

Cristian responderá por homicídio. Ele será encaminhado à audiência de custódia e ficará à disposição do Poder Judiciário.

