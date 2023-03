Volta Redonda bate Fluminense e fica perto de chegar à final

O Fluminense está em desvantagem na busca por uma vaga na final do Campeonato Carioca 2023. Neste domingo, o Tricolor visitou o Volta Redonda no Estádio Raulino de Oliveira, e o time da Cidade do Aço venceu por 2 a 1 para ficar mais perto da finalíssima do Estadual.



Os gols da partida foram marcados por Pedrinho e Lelê para o time da casa, enquanto Nino descontou para a equipe de Laranjeiras. No segundo jogo, o Voltaço poderá empatar para se classificar.

Pressão



Ao seu estilo, o Fluminense controlou a posse de bola desde o começo da partida e foi melhor nos minutos iniciais. O Tricolor chegou com perigo principalmente com Martinelli e Keno, mas não conseguiu converter as chances em gol.



No continho



Um dos ditados mais populares do futebol é o “quem não faz, leva”. E isto foi colocado em prática aos 25 minutos. Luciano Naninho tentou achar passe nas costas da marcação do Flu, mas Samuel Xavier cortou. A bola, porém, sobrou para Pedrinho, que bateu de primeira da entrada área e acertou o canto do gol de Fábio. A bola ainda tocou na trave antes de entrar.





‘Faz o L de Lelê’



O Fluminense voltou para o segundo tempo pressionando o Volta Redonda, mas acabou dando espaços para o time da Cidade do Aço. Aos seis minutos, em contra-ataque iniciado pelo goleiro Vinicius, o atacante Lelê ganhou de André na corrida e bateu na saída de Fábio para ampliar o marcador. Foi o 13º gol do artilheiro do Estadual.



Descontou



Precisando do resultado, o Fluminense se lançou ao ataque e conseguiu diminuir aos 33 minutos com o Nino. Após cobrança de escanteio, o zagueiro disputou no alto, e a marcação cortou. O próprio defensor tricolor pegou o rebote e mandou para o fundo das redes.







Situação



Com o resultado, o Volta Redonda constrói vantagem e fica em situação um pouco confortável na semifinal do Campeonato Carioca 2023. Na volta, o Fluminense terá de vencer por qualquer placar para avançar, uma vez que tem a vantagem do empate no agregado.



Sequência



Fluminense e Volta Redonda voltam a se enfrentar no próximo sábado, no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca. O duelo será disputado às 16h (de Brasília). Antes do jogo decisivo com o time de Laranjeiras, o Voltaço tem compromisso pela Copa do Brasil, contra o Atlético-GO, na quarta-feira.

