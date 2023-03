Uso irregular de vagas do Zona Azul são fiscalizadas no Centro de Manaus

Fiscais da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman) e do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) fizeram uma vistoria nas ruas e avenidas do centro da capital nesta semana e identificaram diversas irregularidades no uso das vagas destinadas ao serviço de estacionamento rotativo Zona Azul.

Na rua Barroso, vagas localizadas nas proximidades da agência da Caixa Econômica tiveram a numeração apagada e um bolsão de motos tem funcionado de forma irregular.

Na rua 24 de maio, a fiscalização identificou ao menos seis vagas nas imediações da Defensoria Pública e do Banco do Brasil, que também tiveram a numeração apagada, o que prejudica a ocupação do espaço pelos motoristas que precisam utilizar o serviço Zona Azul.

Além da fiscalização, os técnicos avaliaram a necessidade de promover algumas mudanças no projeto viário aprovado para o Zona Azul, como a criação de novas áreas de carga e descarga, conforme explicou o diretor de Mobilidade Urbana e Transporte da Ageman, Charles Cândido.

“São justamente essas vistorias de rotina que conseguimos identificar na prática, que muitas vezes aquilo que é definido em papel nem sempre funciona da forma como a gente espera e por isso estamos aqui com o IMMU para ajustar algumas não conformidades”, explicou Cândido.

Na rua Henrique Martins, nas proximidades do Serviço Social do Comércio (Sesc) os fiscais identificaram a necessidade de ajustar o tamanho e o distanciamento das vagas para liberar uma rampa de acessibilidade e facilitar a manobra de veículos de carga, uma vez que a via é bastante estreita.

“Recebemos a solicitação de alguns comerciantes e estamos aqui estudando essa viabilidade, a fim de garantir a mobilidade dos veículos e acesso dos pedestres também”, explicou o engenheiro Alcy de Oliveira da Silva, do Departamento de Projetos e Obras do IMMU.

As mudanças deverão ser implementadas já nas próximas semanas.

Leia mais:

VÍDEO: Fiscal da ‘Zona Azul’ é agredido por três homens no Centro de Manaus