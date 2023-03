VÍDEO: Fiscal da ‘Zona Azul’ é agredido por três homens no Centro de Manaus

Imagens de câmera de segurança divulgadas nesta semana mostram um fiscal um fiscal do “Zona Azul” sendo agredido por três homens. O caso aconteceu na última quinta-feira (23), na rua dos Barés, no Centro de Manaus.

De acordo com o fiscal, dez minutos antes da agressão ocorrer, ele atendeu um cliente que, além de se recusar pagar a irregularidade, tentou o subornar com R$ 10. O fiscal recusou e informou a empresa do ocorrido. Minutos depois, ele foi surpreendido pelos suspeitos e agredido. O trio fugiu após as agressões.

O funcionário ficou com bastante hematomas e, conforme a empresa, ele foi afastado e está recebendo suporte.

“A empresa que administra ‘Zona Azul’ lamenta e repudia esse tipo de violência contra os trabalhadores, que estão cumprindo a sua jornada de trabalho, como todos os trabalhadores dessa cidade. E informa que todos casos de agressão serão apurados e investigados”, informou a empresa por meio de nota.

O caso será investigado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

