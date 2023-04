Homem assassinado por comparsa a facadas durante divisão de furto

Moradores do Tancredo Neves informaram à polícia que homem morto realizava furtos no bairro

O corpo de um homem identificado como Zagueu Almeida da Silva, o “Loirinho”, de 30 anos, foi encontrado, na manhã deste sábado (29), em um terreno, localizado na rua São Francisco, bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus.

Suspeito de praticar roubos e furtos, além de ser uma pessoa agressiva, o corpo do homem foi encontrado por moradores, que acionaram a Polícia Militar.

Policiais militares da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), informaram que a faca utilizada no crime estava ao lado do corpo de “Loirinho”. O homem apresentava perfurações no pescoço e peito.

Ainda conforme os militares, o homem foi morto por um comparsa durante uma divisão de furto.

O corpo de “Loirinho” foi periciado pela Polícia Civil e entregue ao Instituto Médico Legal (IML).

Leia mais:

Dupla é executada em carro de App com tiros de fuzil e pistola no Parque dez

Falso enfermeiro é preso pela PF ao tentar tirar registro em Manaus

Homem é preso por estuprar e ameaçar ex-sogra de 65 anos em Manaus