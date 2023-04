Homem é preso por estuprar e ameaçar ex-sogra de 65 anos em Manaus

Segundo a polícia, o homem pegou uma faca, imobilizou a idosa com gravata para cometer o crime.

Delegacia do Idoso

Manaus (AM) – Um homem de 39 anos foi preso, na terça-feira (25), pelos crimes de estupro e ameaça cometidos contra a sua ex-sogra, uma idosa de 65 anos. O suspeito foi capturado no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

Conforme a delegada Andrea Nascimento, titular da Delegacia Especializada em Crimes contra o Idoso (DECCI), as equipes policiais tomaram conhecimento do fato no momento em que a vítima registrou um Boletim de Ocorrência (BO).

“Em depoimento, a idosa informou que na manhã do dia do crime o seu ex-genro, aparentemente sob efeito de entorpecentes, foi ao seu apartamento e a importunou sexualmente, tentando manter relação sexual contra sua vontade”, disse.

Conforme a titular, após as negativas da vítima e tentativas da mesma de se desvencilhar da situação, o homem pegou uma faca, imobilizou a idosa com gravata e encostou a arma branca em sua lombar, como forma de ameaça.

“Neste momento, a idosa chamou sua filha, gritando por ajuda, ocasião em que o infrator empreendeu fuga. Após o ocorrido, a vítima compareceu à DECCI para comunicar o fato e, após a escuta, saímos em diligências para efetuar a prisão do autor”, falou.

Procedimentos

O homem responderá por estupro e ameaça e ficará à disposição do Poder Judiciário.

Leia mais

Condenado a 20 anos, professor é preso por estupro de alunas em escola de Manaus