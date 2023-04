Um falso enfermeiro, de 22 anos, foi preso pela Polícia Federal quando tentava fazer o registro profissional na na sede do Conselho Federal de Enfermagem (Coren-AM), em Manaus.

Segundo a PF, o jovem usava um diploma de conclusão de curso superior de enfermagem falso.

O homem foi preso em flagrante. Ele foi levado para a Superintendência Regional da Polícia Federal, na Zona Centro-Oeste da capital, para prestar esclarecimentos e, em seguida, para audiência de custódia.

Crimes

Conforme a Polícia Federal, suspeito deve responder falsidade ideológica. O crime, previsto no artigo 299 do Código Penal, tem pena de até 5 anos de reclusão.

Ele também responderá pelo crime de uso de documento falso, que prevê até 6 anos de reclusão, com base no artigo 304, também do Código Penal.

Leia mais

Manauara é presa pela PF por transportar drogas escondidas em sucos e vinhos em aeroporto