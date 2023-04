Fluminense perde para Fortaleza na Arena Castelão

Vitória do Leão do Pici em um duelo muito animado. Neste sábado (29), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza bateu o Fluminense por 4 a 2, na Arena Castelão. Os gols foram marcados por Thiago Galhardo, Moisés (duas vezes) e Hércules, enquanto Alan e John Kennedy descontaram para equipe carioca.



Com o resultado, o time cearense chegou aos sete pontos e segue invicto na competição. A equipe de Laranjeiras, por sua vez, conheceu sua primeira derrota no torneio e continua com quatro pontos.

PRESSÃO DO LEÃO

Jogando em casa, o Fortaleza partiu para cima do Fluminense desde o início do jogo e obrigou o goleiro Fábio a fazer grandes intervenções. O time comandando por Vojvoda não se intimidou com o Tricolor e poderia ir para o intervalo com uma grande vantagem.



GOLS EM SEQUÊNCIA

Depois de tanto pressionar, o Leão do Pici abriu o placar aos 28 minutos. Moisés recebeu de Pochettino e finalizou para defesa de Fábio, mas Thiago Galhardo pegou o rebote para marcar. Seis minutos depois, em contra-ataque, Moisés costurou toda a defesa do Fluminense e bateu na saída de Fábio para ampliar.



DESCONTOU

Mal na partida, o Fluminense contou com a sorte e achou um gol no fim do primeiro tempo. Depois de cobrança de escanteio e bola levantada na área, a zaga do Fortaleza tentou cortar, mas Alan acabou pegando a sobra. O camisa 18, na pequena área, bateu no alto e balançou as redes.



MAIS UM

O Fluminense voltou para o segundo tempo pressionando o Fortaleza, mas foi o time cearense quem balançou as redes. Aos 14 minutos da etapa final, Bruno Pacheco achou lindo passe nas costas de Guga, e Moisés, que partiu do campo de defesa, saiu cara a cara com Fábio para fazer o terceiro.



DIMINUIU

Diniz colocou o Fluminense para frente após o terceiro gol do Fortaleza e foi recompensado com um belo gol de John Kennedy. Ganso achou lindo passe para o camisa 9, que limpou a marcação de Brítez com categoria e bateu de bico na saída de Fernando Miguel.



LEÃO FAMINTO

Mesmo vencendo por 3 a 2, o Fortaleza não quis saber de se retrancar e seguiu levando perigo ao gol do Fluminense. Aos 33 minutos, Moisés, que fez grande partida, arriscou de fora da área, e Fábio espalmou para o meio. No rebote, Hércule, sozinho, só empurrou para o gol vazio.



SEQUÊNCIA

Fortaleza e Fluminense voltam a campo na próxima rodada do Campeonato Brasileiro contra Corinthians e Vasco, respectivamente. Antes, porém, no meio de semana, as duas equipes têm compromissos internacionais. O Leão encara o Estudiantes de Mérida (VEN), pela Copa Sul-Americana, enquanto o Tricolor duela com o River Plate (ARG), na Libertadores.

*Com informações do Lance

Leia mais:

Atletas amazonenses desembarcam em São Luís para disputar os Jogos Universitários Brasileiros Praia 2023

Mestre Robson Gracie morre aos 88 anos

Amazonas FC vence Manauara E.C e é campeão do Barezão 2023