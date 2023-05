Pistas da Ephigênio Salles serão interditadas até 31 de maio para obras de alargamento

Os motoristas que trafegam na avenida Ephigênio Salles no horário noturno devem ficar atentos à interdição parcial de uma faixa no sentido Centro e outra faixa no sentido bairro próximo ao Tribunal de Contas do Estado (TCE).

A interdição das faixas realizada pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), inicia a partir desta quinta-feira (4) até o dia 31 deste mês, à noite.

A interdição será necessária para a requalificação viária e a implantação de passarela na Ephigênio Salles e afetarão apenas as pistas mais próximas ao canteiro central.

O horário dos serviços atenderá o seguinte cronograma: de segunda a quinta-feira, das 20h às 5h30; e as sextas-feiras, de 20h às 4h30.

O vice-presidente de Trânsito do IMMU, Edson Leda, explicou sobre as ações no local.

“Vamos auxiliar o trânsito para permitir a melhor fluidez dos veículos nesta região. O IMMU atuará com diversos agentes de trânsito e ainda estaremos com outras ações em toda a cidade”, frisou.

Leia mais

Cratera se abre e trecho da Torquato Tapajós é interditado em Manaus