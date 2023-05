‘Piratas’ são presos após roubo carga de combustível avaliada em R$ 1,5 milhão no AM

O caso aconteceu próximo ao Novo Remanso, em Itacoatiara, no interior do Amazonas.

Três “Piratas de Rio”, que não tiveram as identidades divulgadas, foram presos no último sábado (13) por envolvimento no roubo de uma carga de 250 mil litros de combustível, avaliada em R$ 1,5 milhão. O caso aconteceu próximo ao Novo Remanso, em Itacoatiara, no interior do Amazonas.

De acordo com o Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), o número de registros de roubos envolvendo balsas petroleiras, têm aumentado, principalmente nos Rio Amazonas e Rio Madeira, que são por onde passam as balsas que transportam combustíveis para os estados do Pará e Rondônia.

Segundo o diretor do DRCO, o delegado Mário Paulo, as ações de piratas são feitas em lanchas, onde os criminosos encapuzados, com armamento pesado, algumas vezes até usando uniforme policial, rendem a tripulação e, em seguida, encostam outras embarcações menores, que utilizam mangueiras e bombas para fazer a subtração do combustível.

“Nós já tínhamos alguns registros, já estávamos atuando em alguns casos muito semelhantes, e logramos êxito nesse caso específico em abordar três dos suspeitos em uma balsa, quando eles haviam acabado de subtrair o combustível dela”, disse o delegado.

Os suspeitos foram presos em flagrante pela prática do crime de roubo qualificado e uso de documento falso, porque eles tentaram justificar aquele combustível subtraído com uma nota fiscal falsa, segundo a polícia.

Ainda segundo a polícia, o flagrante dos suspeitos já foi comunicado junto a comarca de Itacoatiara, eles foram conduzidos até Manaus, onde foram submetidos à audiência de custódia e depois ficarão à disposição da Justiça.

