Marcada para o próximo dia 21, a 4ª edição da Meia Maratona Sustentável do Amazonas está repleta de novidades, a começar pela premiação, que agora também tem uma parte em dinheiro. Como nas edições anteriores, a corrida terá como ponto de partida a ponte Jornalista Phellippe Daou, na Zona Oeste de Manaus, com largadas a partir de 5h30.

Ao todo, mais de 2 mil participantes disputarão nas modalidades de 6 km, 10 km e 21 km. Além de medalhas e troféus, os vencedores da categoria ‘público geral’ receberão de R$ 100 a R$ 1 mil, dependendo da posição e distância percorrida. Além disso, terão direito a uma bolsa de estudos com 50% de desconto no Centro de Ensino Técnico (Centec), coorganizador do evento juntamente com o Instituto de Educação, Cultura, Pesquisa e Sustentabilidade da Amazônia (Iepes).

“Temos participantes de Manaus, de municípios da região metropolitana – como Presidente Figueiredo, Manacapuru e Rio Preto da Eva; de outros estados, a exemplo de São Paulo, Rio de Janeiro, Pará e Brasília, e até de outros países, como os Estados Unidos”, comenta a diretora-geral do Centec, Driele Cazumba.

Além de atletas amadores e profissionais, a Meia Maratona Sustentável do Amazonas conta com três categorias especiais, que fazem parte da proposta de inclusão social do evento: deficientes audiovisuais, usuários de cadeiras de rodas e pessoas acima de 60 anos, que disputam a corrida nas diversas modalidades. Eles concorrem a medalhas e bolsas de 30% no Centec para as primeiras colocações em cada um dos três grupos.

“Já temos a confirmação de 42 atletas PCDs do grupo Jungler Runners. É importante ressaltar que eles são isentos da taxa de inscrição, uma forma de incentivar a maior participação desse público. Teremos também 45 vagas gratuitas destinadas a doadores de sangue em parceria com a Associação de Corredores de Rua do Amazonas”, afirma Driele.

As inscrições on-line da Meia Maratona Sustentável encerram no dia 14 de maio, mas as presenciais seguem abertas na sede do Centec, localizada na Avenida Djalma Batista, 646, bairro São Geraldo. O telefone da escola é (92) 99223-1580.

Kits e Talk Show

Os tradicionais kits da maratona poderão ser retirados entre os dias 18 e 19 deste mês, de 10h às 19h, na sede do Centec. O kit para participantes dos percursos de 6 km, 10 km e 21km incluem número de peito, camiseta tradicional no tecido poliamida, squeeze, viseira, sacochila, número de peito, medalha e chip.

No primeiro dia em que os kits forem distribuídos, o Centec ofertará um talk show em seu auditório com o personal trainer e maratonista Hendrik Passos. Especialista em Fisiologia do Exercício, em Cinesiologia e Corrida, ele dará dicas sobre como se preparar para a maratona. Para os que não puderem participar de forma presencial, o evento será transmitido ao vivo pelo Instagram da corrida (@meiamaratonasustentavelam).

Sustentabilidade

Além de promover a prática do esporte, a Meia Maratona Sustentável do Amazonas tem como uma de suas premissas – simbolizada no nome do evento – a conscientização a respeito da sustentabilidade e preservação do meio ambiente. Por isso, como na terceira edição, todo o lixo gerado na área desta quarta corrida será catalogado para destinação ambientalmente correta. O trabalho será feito em parceria com a Residuum, startup focada na gestão do ciclo de vida de produtos pós-consumo. Além disso, haverá bags de lixo nas áreas de circulação do evento, lixeiras grandes no percurso da corrida e equipes responsáveis pela coleta dos resíduos.

“Também faremos a doação de 1 mil mudas de árvores para os participantes, como uma forma de lembrar a importância do cuidado com o meio ambiente. A distribuição é uma parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas)”, afirma Driele.

Realização

Além da parceria entre Centec e Iepes na organização do evento, a Meia Maratona Sustentável do Amazonas tem o patrocínio das empresas Alteza e ProdImagem. Já o apoio à corrida é das seguintes companhias e organizações: Íntegra, Casa 105, Yara, Minas Gráfica, Residuum, FAAR, SEMMAS e Capemisa.

