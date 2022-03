VÍDEO: ‘Taradão’ mostra partes íntimas para dentista durante consulta em Manaus

Manaus (AM) – Um ‘taradão’, que não teve a identidade revelada, mostrou as partes íntimas para uma dentista no momento em que recebia atendimento no consultório odontológico. O fato aconteceu na manhã de sexta-feira (4), em uma clínica localizada na zona Leste da capital amazonense.

De acordo com relatos da profissional de 33 anos que está grávida de dois meses, ela informou ao homem que iria buscar um instrumento para realizar a avaliação odontológica, nas imagens do circuito de segurança é possível ver que foi neste momento que o infrator se preparou, baixando a calça, quando a dentista retornou para o consultório, o indivíduo mostrou as genitálias para ela. Imediatamente a mulher saiu do local pedindo ajuda aos funcionários, foi neste momento que o homem fugiu.

Ainda conforme as informações repassadas pela vítima, ela ainda tentou pedir apoio da polícia, visto que a avenida em que a clínica fica localizada é bastante movimentada, porém a mesma não encontrou nenhuma viatura para relatar o abuso.

Após registrar boletim de ocorrência, a mulher espera a ação da Justiça, mas relata que prefere esquecer o trauma que viveu. Uma ficha de atendimento que o abusador preencheu informando nome, endereço e telefone, irá ajudar a polícia chegar no autor deste crime.

Leia mais:

Ginecologista suspeito de abusos sexuais é novamente preso

Suspeito de pedofilia filmava abuso sexual de afilhadas

Homem é preso por abusar sexualmente de cinco meninas da mesma família, em Itacoatiara