Nova Igreja Batista apresenta a “Noite do Chapéu Maluco” para adolescentes de 12 a 14 anos

Manaus(AM)- A Nova Igreja Batista (NIB) e a Nova Igreja Batista Tabernáculo (NIB-TB) promovem nesta sexta-feira (26), às 19h30, a Noite do Chapéu Maluco, evento voltado para adolescentes de 12 a 14 anos, em Manaus. A programação, que vai contar com dança, música, teatro e brincadeira, será realizada de forma simultânea nas duas igrejas, localizadas, respectivamente, na avenida Torquato Tapajós, bairro Colônia Santo Antônio, zona norte, e na avenida Japurá, bairro Cachoeirinha, zona sul da capital. A entrada é gratuita.

Conhecida por organizar “Um Sonho de Natal” há mais de 20 anos e por adaptar em grandiosos espetáculos musicais os clássicos da literatura mundial como “A Bela e a Fera” e o “O Mágico de Oz”, a NIB promete animar e encantar os adolescentes nessa noite especial com muita alegria e diversão.

De acordo com o pastor José Junior, responsável pelo departamento de adolescentes da igreja e coordenador do evento, essa é a terceira edição da Noite do Chapéu Maluco. As duas primeiras edições ocorreram em 2017 e 2022. Ele destacou o que os adolescentes vão poder esperar da programação desse ano.

“Vai ser um lugar com muita alegria, músicas animadas, apresentação especial de dança e de teatro, além da oportunidade de conhecer e fazer novos amigos e ver uma mensagem de fé e esperança que vai falar diretamente no coração do adolescente”, revelou.

Concurso Chapéu Maluco- Para a noite especial, os adolescentes são convidados a participarem usando um chapéu diferente, criativo, inusitado.

O evento vai contar com um concurso de melhor chapéu entre os adolescentes. Serão três categorias que o público vai poder competir para escolher qual é o chapéu mais personalizado com os temas tecnológico, bíblico e criativo.

“Nas duas edições passadas, os adolescentes gostaram demais da Noite do Chapéu Maluco. Eles tiveram a melhor reação possível, com muita alegria. Dessa vez, não será diferente”, garantiu José Junior.

A expectativa desse ano é receber um público ainda maior que na edição do ano passado, quando mais de 3.500 pessoas compareceram ao evento.

