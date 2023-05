Secretários de educação de todo o país discutem políticas públicas educacionais, no Amazonas

O Amazonas sediou, nos dias 25 e 26 de maio, a 3ª reunião extraordinária do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed). O encontrou reuniu, em Manaus, secretários de educação de todo o país, além de representantes do Ministério da Educação (MEC).

Durante os dois dias, a reunião extraordinária debateu políticas públicas para a educação e as peculiaridades da Amazônia. Durante a reunião também foram apresentados os resultados dos grupos de trabalho do conselho, divididos em frentes: Ensino Médio, Tecnologia, Valorização de Professores, Regime de Colaboração e Financiamento.

Reunião Consed

A Secretária de Estado de Educação e Desporto Escolar, Kuka Chaves, vice-presidente do Consed pela região Norte, pontuou a relevância de debater assuntos voltados para a educação do Brasil e do Norte.

“Agradeço imensamente pelo Amazonas ter sido sede de um evento de tamanha importância para a educação. Nessas reuniões nacionais conseguimos dimensionar, debater soluções e compartilhar boas práticas que desenvolvemos nos nossos estados, com o foco em uma educação pública de qualidade”, destacou Kuka Chaves.

A Secretária de Educação do Rio Grande do Sul e vice-presidente do Consed pela região Sul, Raquel Teixeira, destacou o momento em que a educação no país enfrenta.

“É importante ressaltar que passamos por momentos delicados, com a situação de ameaças às escolas, então esse é outro ponto que vamos incluir em nossas agendas de discussão, para que a prevenção possa inibir e até mesmo evitar situações como estas”, enfatizou Raquel Teixeira.

A subsecretária de Planejamento e Ações Estratégicas da Secretaria de Educação do Rio de Janeiro, Myriam Silva, afirmou que apesar das diferentes realidades, é necessário unir esforços para buscar soluções inovadoras para os estudantes.

“Buscamos levar, a cada ponto deste país, uma educação emancipatória, com foco na integralidade de sujeito crítico, consciente da sua importância no tecido social e atuante no exercício da sua cidadania e ainda, pensar ações que promovam a melhoria da qualidade do ensino, pois acreditamos que a educação é a solução”, finalizou Myriam.

MEC

Além dos representantes dos estados e do Distrito Federal, o encontro também contou com a presença do presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), Manuel Palácios, e do secretário de Articulação com os Sistemas de Ensino do Ministério da Educação (Sase), Maurício Holanda.

Com os representantes do MEC, foram tratados assuntos como a consulta pública do Novo Ensino Médio, o Sistema Nacional de Educação, o Novo Enem e as avaliações nacionais.

Programação

Somando à agenda de reuniões, a programação do Consed em Manaus contou com visita às dependências do Centro de Mídias de Educação do Amazonas (Cemeam), da Secretaria de Educação, referência nacional por sua atuação nos 62 municípios do estado, promovendo transmissões de aulas on-line para estudantes em comunidades ribeirinhas, rurais e áreas remotas de todo o Amazonas.

A comitiva também conheceu a sala de monitoramento do Núcleo de Inteligência em Segurança Escolar (Nise), iniciativa criada pelo Governo do Amazonas com objetivo de combater e prevenir todas as formas de violência dentro das escolas. O Nise tem adotado medidas de segurança para inibir ameaças e ataques em unidades de ensino da rede estadual.

Encerrando a programação, no segundo dia do encontro foram debatidos os temas prioritários da Agenda da Aprendizagem do Consed, incluindo debates sobre o Novo Ensino Médio e Arcabouço Fiscal. Os secretários líderes dos grupos de trabalho apresentaram as devolutivas de suas áreas, com sugestões de ações para os próximos meses.

