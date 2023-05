Porchat volta atrás e diz que errou ao defender Leo Lins: “Irresponsável”

Após gerar polêmica nas redes sociais com seu posicionamento em favor do colega, Porchat voltou atrás

São Paulo – O ator e humorista Fabio Porchat foi duramente criticado na internet após sair em defesa do colega, o humorista Leo Lins que teve um vídeo especial retirado das plataformas de streaming por fazer piadas racistas capacitistas.

Porchat usou seu perfil no Twitter para questionar o limite da piada e causou revolta em muitas pessoas. Na última sexta-feira (26), o humorista publicou um vídeo em sua página oficial do Instagram pedindo desculpas pelo posicionamento polêmico. “Eu li muita coisa, recebi muitas mensagens, conversei com muita gente legal. E eu entendi muito bem as reações. Minha posição nunca foi defender um humor racista. Eu sempre tentei defender um humor que não causasse dor, que não machucasse. Escrevi dois tweets sobre um assunto supercomplexo. Falei de forma rasa, precipitada, confusa. Então, eu errei. E é por isso que decidi, também, apagá-los. Para refazer meu posicionamento. Para que ele fique mais claro, coerente com o que eu penso. Porque, do jeito que ele estava solto, ele estava irresponsável”, completou o humorista no vídeo.

⚠️ SE ARREPENDENDEU:

Fábio Porchat voltavtaras e faz pronunciamento após defendido Léo Lins por piadas racistas e capicitistas. pic.twitter.com/TaDjTivDr2 — Portal Em Tempo (@emtempofb) May 27, 2023

Relembre o caso

O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou a retirada do especial de comédia “Perturbador”, do humorista Leo Lins, do Youtube no início do mês de maio. Ao decorrer de seu show o comediante faz piadas com escravidão, perseguição religiosa além de citar pessoas portadores de deficiências.

Além da decisão judicial, outras medidas foram tomadas em relação ao comediante, como a proibição de deixar a cidade em que reside, neste caso São Paulo.

Categorizado por fazer o chamado ‘humor negro’, Lins foi demitido do SBT em 2022, onde fazia parte do elenco do programa “The Noite com Danilo Gentili” após viralizar um trecho de um vídeo onde o teor da piada eram crianças com hidrocefalia.

Leia mais

Fábio Porchat e Nataly Mega anunciam separação

Justiça derruba vídeo de Léo Lins no YouTube e Porchat afirma: “Só uma piada”

Jogo que simula escravidão e reforça racismo é retirado do ar pelo Google