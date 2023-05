“Papo empreendedor” discute estratégias de marketing para negócios em Manaus

A próxima edição do evento ocorre no dia 24 de junho

Manaus (AM) – Como divulgar meu produto? De que forma posso atrair mais clientes? Estou no caminho certo? Certamente, essas são algumas dúvidas que rodeiam a vida de muita gente que decidiu ser o dono do próprio negócio. E para ajudar esse público, a fintech amazonense Faço a Conta se propôs a promover uma tarde inteira de aprendizado por meio do “Papo Empreendedor”.

A 5ª edição do encontro foi realizada no último fim de semana, no Casarão da Inovação Cassina, no Centro de Manaus, contabilizando 36 pessoas presentes. Já a próxima edição ocorre no dia 24 de junho.

Geovanni Silva, contador e CEO da Papiro Contábil Foto: Anderson Mendonça

O contador e CEO da Papiro Contábil, Geovanni Silva abriu a rodada de palestras com a masterclass intitulada “7 decisões que me permitiram criar um negócio digital de múltiplos 7 dígitos”. Palestrando pela primeira vez no evento, Silva discorreu sobre sua trajetória no ramo das Ciências Contábeis e aproveitou a oportunidade para fechar um contrato para sua empresa.

“Foi uma experiência muito legal, foi muito bom conhecer os participantes, a coordenação… Pude trocar contato com algumas pessoas lá e felizmente, eu consegui encontrar um serviço que eu estava procurando há algum tempo. Já havia procurado no Google quatro empresas que eu havia contactado e não tinha tido sucesso. Para minha surpresa, eu conheci uma pessoa lá que presta o serviço exatamente do jeito que eu estava precisando”, relatou.

Rebeca Silva, médica veterinária e CEO da Master PET Vet Foto: Anderson Mendonça

A médica veterinária e CEO da Master PET Vet, Rebeca Silva participa do evento desde o início, em Janeiro deste ano. Investindo no segmento de marmitas pet, a profissional ressalta que aproveita ao máximo o conteúdo debatido para depois colocar a mão “na massa”.

“Foi um evento incrível e a cada vez que passa eu me surpreendo mais. Dessa vez, tivemos uma dinâmica em grupo e foi muito legal porque a gente conseguiu ter uma interação melhor entre as pessoas que estavam ali. É um evento sensacional, que, a meu ver, nos premia com o networking. As conexões são extremamente importantes. Gostei muito e espero que o próximo seja tão incrível quanto todos esses outros”, disse.

Jonatha Oliveira e Márcia Regina – membros da organização do evento Foto: Anderson Mendonça

Idealizado em 2022 pelo analista de sistemas e consultor financeiro Jonatha Oliveira, CEO da startup Faço a Conta, o Papo Empreendedor ocorre sempre no último sábado de cada mês, com temas importantes para o desenvolvimento do ecossistema local. Oliveira revela que ideia é promover uma jornada empreendedora até o fim de 2023, quando os participantes poderão vivenciar uma imersão e revisar um pouco do que foi discutido no decorrer do ano.

“O nosso objetivo é manter esse público engajado. O Papo Empreendedor tem o intuito de criar conexões dividir conhecimento para os empreendedores que estão começando e ajudá-los a não cometer erros. Chegamos à nossa quinta edição e tenho certeza que de alguma forma as pessoas que estiveram presentes receberam algum insight para poder aplicar nos seus negócios”, afirmou.

A programação também contou uma apresentação de Stand Comedy feita pelo comediante Roger Siqueira e uma segunda palestra “Ferramentas de marketing na prática”, ministrada por Cássia Haddad, Fundadora da Futuro Consultoria, Professora e Mentora de Estratégias de Marketing e Vendas, que desafiou os participantes a treinarem técnicas de vendas por uma atividade prática, baseada no livro As Armas da Persuasão 2.0 do escritor Robert Cialdini.

Luiz Henrique Almeida, Cindy Batista, Philipe Robert e Francimar Tomáse. (da esquerda para a direita) Foto: Anderson Mendonça

Além disso, trazendo visões diferentes do mesmo assunto, o Papo Empreendedor inovou ao organizar o painel “Estratégias de marketing que geram lucro” que teve a contribuição de três especialistas da área: Cindy Batista, Fundadora das Óticas Única, Especialista em posicionamento de marca e Estratégias para campanhas; Philipe Robert, Especialista em marketing e Comunicação empresarial; e Francimar Tomáse, Mercadólogo, Sócio e CMO na Faço a Conta, Diretor de Marketing na Associação de Startups e Inovação da Amazônia (ASIAM), Designer UX/UI, Especialista em Comunicação Visual, 20 anos de atuação no mercado de marketing digital. A mediação do bate-papo ficou sob a responsabilidade do jornalista e repórter de TV Luiz Henrique Almeida, também apresentador do Papo Empreendedor.

“Achei tudo muito incrível! O conteúdo superou minhas expectativas. A todo momento, eu já estava pensando em como seguir as recomendações dadas. Juntar três pessoas que lidam com marketing diariamente e em diferentes ramos de atuação realmente foi genial. Acredito que não só eu, mas todos os participantes puderam aprender bastante com esse painel e com o evento, de modo geral. No final das contas, quem ganha é o mercado local”, disse Luiz Henrique Almeida.

Inscrições

Com o tema “Comercial”, o próximo Papo Empreendedor está previsto para ocorrer no dia 24 de junho, de 13h40 às 20h. As inscrições são feitas de forma online. 1º lote (R$29,00), 2º (R$ 49,00) e 3º (R$ 67,00). Para mais informações, basta acessar o Instagram @papoempreendedor_ .

Papo Empreendedor

O Papo Empreendedor é um evento criado pela fintech amazonense Faço a Conta. Os encontros iniciaram em janeiro de 2023 e são realizados sempre no último sábado do mês. O Papo Empreendedor tem apoio da Prefeitura de Manaus por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (SEMTEPI), Econoserv Consultoria, ASIAM e Sebrae Amazonas.

*Com informações da assessoria

