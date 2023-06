Homem agride médico que teria abusado da esposa dele: “Se fosse no Brasil eu te matava”

A nacionalidade do homem não foi confirmada

Um homem não identificado agrediu um médico americano durante o encontro anual do Colégio Americano de Obstetras e Ginecologistas (ACOG), na cidade de Baltimore, nos Estados Unidos no último dia 20 de maio.

Na gravação, o homem dá tapas no rosto do médico ginecologista identificado como William Burke dizendo, que caso estivesse no Brasil, ele o mataria, o médico foi acusado de abusar sexualmente de sua esposa há sete anos. “Esse filho da p**** abusou sexualmente da minha esposa sete anos atrás, seja homem!”, grita.

O médico é diretor de ginecologia oncológica do Stony Brook University Cancer Center, em Nova York.

O homem chega a mencionar o Brasil: “Se fosse no Brasil eu te matava, tem sorte que estamos nos Estados Unidos”, afirma.

