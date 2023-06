Arena Planeta Boi agita torcedores de Caprichoso e Garantido em Manaus

O evento Arena Planeta Boi reuniu, na noite sábado (3) e madrugada de domingo (4), os torcedores apaixonados de Garantido e Caprichoso. Realizado na Arena da Amazônia, em Manaus, a programação contou com mais de 8 horas de festa e trouxe os itens oficiais do Festival Folclórico de Parintins.

Garantido

Sendo o primeiro a se apresentar, o bumbá vermelho e branco subiu ao palco e iniciou sua apresentação comandado pelo apresentador oficial, Israel Paulain. O levantador oficial, Sebastião Júnior, cantou os maiores sucessos do boi da Baixa do São José junto com a batucada. Estreante no ano de 2023, a porta-estandarte Lívia Christina se apresentou na chuva, mostrando sua habilidade e seu carisma.

Com o tema “Garantido Por Toda Vida”, o Boi da Promessa apresentou parte das toadas desde ano, como os hits “Treme Terra” e “Invencível”. O pajé Adriano Paketá levou os torcedores a loucura com uma apresentação ao som da toada O Baiá. O Amo do Boi, João Paulo Faria finalizou a participação do Garantido fazendo os últimos versos de desafios, inflamando a galera tanto do bumbá vermelho e branco, quanto do azul e branco.

Caprichoso

O boi de estrela na testa entrou no palco após um desafio entre batucada e marujada que ocorreu durante o intervalo da apresentação entre Garantido e Caprichoso. O apresentador Edmundo Oran foi o responsável por chamar o levantador de toadas, Patrick Araújo, para entoar as toadas do boi azul e branco.

As toadas “Pode Avisar” e “Esse amor não tem fim”, ambas presentes no álbum de 2023 do bumbá mostraram que a galera já está com as músicas na ponta da língua, em preparação ao festival. Os itens oficiais abrilhantaram a festa, sendo recebidos de forma eufórica pelos torcedores.

Atrações locais

Outros artistas locais também participaram da festa, como a cantora Márcia Novo, a cantora Paula Gomes, o cantor George Japa, os djs Erick Terena e Ítalo Rodrigues.

