Site exclusivo da Lei Paulo Gustavo é disponibilizado no Amazonas

O Governo do Amazonas formalizou e lançou um site exclusivo que se encontra à disposição dos artistas locais, agentes culturais e sociedade civil, no fomento da Lei Paulo Gustavo. Disponível no Portal da Cultura, a plataforma atenderá as ações emergenciais do setor cultural no Estado.

O secretário de Cultura, Marco Apolo Muniz, afirma que o site da Lei Paulo Gustavo será um canal de comunicação amplo que irá permitir o acompanhamento de todo processo que vem sendo trabalhado entre os segmentos culturais e a pasta.

“Dentro de uma padronização, a ferramenta digital traz a transparência de todas as etapas que estão sendo cumpridas pelo estado até alcançar a concretização das transferências e recursos do Ministério da Cultura. Durante dois meses realizamos reuniões setoriais com grupos culturais e a partir de ideias e sugestões, chegamos a um consenso para elaborar um site de fácil utilização e vasto conteúdo”, enfatizou o secretário.

Dentro da plataforma, os artistas terão acesso às consultas públicas dos seguintes seguimentos: Circo, Performance, Teatro e Dança; Audiovisual; Livro e Leitura, Literatura e HQ’s; Cultura Popular, Carnaval e Folclore; Povo Negro; Artes Visuais e Artesanato; Povos Indígenas; Área Técnica, Pesquisa, Produção Cultural; Hip Hop; Comunidade LGBTQIA+; Música e Patrimônio Cultura e Espaços Culturais.

A secretaria informou ainda que as reuniões setoriais que aconteceram entre os meses de abril e maio, também poderão ser visualizadas no site, que permite o acesso facilitado às notícias sobre a lei e às ações do Ministério da Cultura, editais e legislação.

Leia mais

Sancionada lei que cria Plano Municipal de Cultura em Manaus

Eventos sobre cultura negra mostram avanços sociais, diz historiador

Universo Geek Museu realiza mais uma edição celebrando a cultura pop