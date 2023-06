Chef Juliana Faingluz assina cardápio de jantar no Dia dos Namorados, no restaurante Marimari

Manaus(AM) – O clima romântico do Dia dos Namorados, comemorado no próximo dia 12 de junho, vai tomar conta do restaurante Marimari, no Conjunto Morada do Sol, anexo ao Pátio Gourmet. A chef Juliana Faingluz está preparando uma noite especial para os apaixonados, com uma experiência gastronômica que promete surpreender.

As reservas podem ser feitas por meio do número (92) 98411-8614 ou pelo link disponível no Instagram @marimari_manaus. Segundo a chef Juliana Faingluz, o cardápio foi elaborado com muito cuidado para surpreender os casais que escolherem o Marimari para comemorar a data.

“Essa é uma noite especial e queremos fazer parte das boas lembranças dos casais”, disse.

Os pratos escolhidos pela chef serão harmonizados com os vinhos selecionados pelo sommelier Alexsander de Oliveira. O jantar será dividido em três etapas: entrada, prato principal e sobremesa.

Cardápio para o Dia dos Namorados Foto: Divulgação

No cardápio terão quatro opções de entrada: trio de belisquetes; cestinha crocante com tartar de carne; crocante de azeitonas com creme de avocado e atum selado no gergelim; e mini bruschetta com cogumelos, cebola caramelizada e melaço de cana. As entradas serão acompanhadas pelo espumante Freixenet Cordon Negro.

De prato principal, a chef preparou como sugestão bife ancho ao molho poivre; picanha na brasa com molho rôti; polvo na brasa com gremolata; e camarões à provençal. Tudo harmonizado com um vinho Perez Cruz.

De sobremesa, as opções são mousse de chocolate Nakau 63% com laranja e taças de morango com creme batido, sorvete de baunilha e suspiros.

*Com informações da assessoria

