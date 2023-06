Semana do Meio Ambiente realiza coleta seletiva e distribuição de mudas em escola de Manaus

Em comemoração à Semana Mundial do Meio Ambiente, que teve início na segunda-feira (5), as Instituições Nelly Falcão de Souza (INFS) realizam atividades que buscam promover a sensibilização ambiental no ambiente escolar. Na sexta-feira (2), o Colégio Martha Falcão deu início à campanha “Meu Lixo Tem Lugar”, que busca engajar os alunos em prol da coletiva seletiva e, nesta quarta (7), os pequenos do Pinocchio Centro Educacional farão distribuição de mudas para a população.

Ao longo da semana, crianças e adolescentes do Colégio Martha Falcão participarão de rodas de conversa, debates e assistirão a vídeos educativos sobre como o descarte incorreto de materiais prejudica o meio ambiente e prejudica a reciclagem.

A diretora da INFS, Nelly Falcão de Souza, destaca que é fundamental que as crianças aprendam a importância de valorizar, respeitar e reconhecer o papel da natureza para o ser humano, os animais e todo o planeta Terra.

“Educação ambiental faz parte da rotina das INFS, por meio dos nossos projetos e até infraestrutura, que conta com um viveiro que produz mudas frutíferas da Amazônia, experimentos na horta vertical e resgate de espécies nativas. Queremos contribuir para a formação de adultos altruístas e preparados para lidar com os desafios do futuro”, afirma a professora Nelly.

Vale destacar que a instituição tem no seu DNA o amor pelas causas ambientais, por conta da sua patrona, a professora, pesquisadora e ecologista Martha Falcão, falecida em 2016. Entre seus legados está o Clube do Futuro Cientista, que proporciona aos alunos atividades práticas, visitas técnicas, palestras, ações sociais e ambientais, como o cultivo e distribuição de mudas em bairros da periferia de Manaus.

Distribuição de mudas

Nesta quarta-feira (7), 50 crianças do Pinocchio Centro Educacional irão distribuir mudas de açaí, mangueira, tuturuba, rambutan e cupuaçu no estacionamento do Empório DB, localizado na avenida Mário Ypiranga esquina com rua Salvador, no Adrianópolis.

A ação acontecerá em dois horários, às 10h e às 14h30. A ação foi idealizada pela professora Natasha Alessandra, que supervisiona e orienta os pequenos, que plantam, regam e fazem a repicagem colocando nos saquinhos para serem distribuídos.

Além de aprender na prática sobre o desenvolvimento das plantas, eles compreendem que o plantio renova o verde do mundo, sempre com lema entoado: “Viva a natureza! Cuidando da preservação e da renovação do nosso meio ambiente”.

*Com informações da assessoria :

