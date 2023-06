Mensagem do Executivo municipal é entregue na CMM para beneficiar permissionários

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) e do Fundo Municipal de Empreendedorismo e Inovação (Fumipeq), entregou, nesta terça-feira, (6), a mensagem do Executivo municipal à Câmara Municipal de Manaus (CMM), referente ao auxílio financeiro para permissionários de galerias e shopping populares da capital. A entrega ocorreu na sede do órgão, localizado na avenida Padre Agostinho Caballero Martin, bairro Santo Antônio, zona Oeste.

Segundo a minuta, o auxílio será concedido e pago em duas parcelas, no valor de R$ 500, para os permissionários, por meio do Fumipeq, para minimizar o impacto financeiro durante a reforma dos espaços.

“Estamos trazendo uma ótima notícia para os empreendedores de Manaus, que estão dentro dos espaços públicos administrados pela Semtepi. Entregamos a mensagem do prefeito David Almeida sobre o auxílio que vai ajudar os permissionários, nesse período que estamos em obras dentro das galerias populares. Toda a nossa estrutura está voltada para atender o empreendedor em nossa cidade”, destacou Radyr Júnior, titular da Semtepi.

Após a aprovação no Legislativo, o benefício vai alcançar 1.800 permissionários das galerias Espírito Santo e dos Remédios, além do shopping Phelippe Daou. Desde abril deste ano, todos os espaços estão sendo reformados, com limpeza geral de teto e área externa, polimento, pintura de grades, reforma e adequação de banheiros.

*Com informações da assessoria

