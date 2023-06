Série ‘Encontro das Águas 2023’ ocorre em julho em Manaus

Manaus (AM) – Sempre com a proposta de fazer uma ponte entre a cultura erudita e a cultura pop, a série “Encontro das Águas” ganha sua nona temporada em 2023, sob um tema que tem sido uma constante desde a sua criação: a diversidade. Os espetáculos acontecem entre os dias 4 e 16 de julho, em diversos espaços culturais da cidade, que envolvem desde o Teatro Amazonas até a rua Barroso, no centro da cidade.

Os espetáculos da temporada 2023 têm elencos compostos por músicos e dançarinos dos corpos artísticos do Teatro Amazonas, sob a coordenação do maestro Marcelo de Jesus, aliados a artistas dos mais diversos movimentos culturais da cidade, em um diálogo que favorece a diversidade artística.

Desta maneira, a orquestra Amazonas Filarmônica e o Corpo de Dança do Amazonas, por exemplo, têm a oportunidade de dialogar com os movimentos geek e gamer. Da mesma forma, cantores de formação lírica dividem o palco com cantores pop.

Na manhã desta quarta-feira (07/06), um encontro entre realizadores, convidados e imprensa marcou o lançamento da temporada 2023 no Teatro Amazonas.

“Vai ser uma ampla programação envolvendo os corpos artísticos da Secretaria de Cultura e um elenco extraordinário escolhido a partir de audições. Ou seja, nossos corpos estáveis dialogam com artistas que atuam no estado do Amazonas. Dessa forma, a gente valoriza a prata da casa e, ao mesmo tempo, oferece ao público grandes espetáculos”, afirma o Secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz.

Os destaques desta temporada passam pelo tema escolhido: “Diversidades”, dando um passo adiante em seu conceito que sempre foi o de proporcionar um encontro improvável entre as linguagens artísticas. Com este tema os espetáculos se expandem para se tornar uma ferramenta de encontro entre pessoas e ideias que reflitam nossa contemporaneidade.

Para o maestro Marcelo de Jesus, que vem capitaneando a série “Encontro das Águas” há quase uma década, o diálogo com diversos públicos é um dos fundamentos. “Essa série não é para um público. É para vários públicos. A gente está dialogando com o pessoal geek, com as crianças, com o pessoal que gosta de balé clássico, com o pessoal que gosta de sagas, de Star Wars, de anime, de jogos. Então, eu tenho certeza que um dos espetáculos foi feito para você”, afirma.

As apresentações nesta temporada abraçam um maior número de espectadores e repertórios incluindo e convidando toda cadeia produtiva e criativa de profissionais mulheres, LGBTQI+, comunidade negra, jovens e idosos, a proposta é compor com diversidade um público que possa desenvolver novas ideias e parcerias.

Programação Completa

A série “Encontro das Águas” terá espetáculos como “Divaland”, nos dias 4 e 5 de julho, às 20h, com direção cênica Matheus Sabbá, arranjos musicais com Gabriel Lima e a participação do Balé Folclórico do Amazonas, Madrigal do Amazonas e Orquestra de Câmara do Amazonas. A direção musical é de Marcelo de Jesus assim como a regência, que é uma parceria com o também maestro Bruno Nascimento.

No dia seguinte, 6 de julho, às 20h, o universo nerd e geek poderá conferir sua conexão com a música clássica. Isto porque o regente e diretor musical Átila de Paula apresenta no Teatro Amazonas o espetáculo “Geek Jukebox”, no qual músicas de animes serão executadas por músicos altamente especializados do Amazonas.

Entre os dias 7 e 8 de julho, também a partir das 20h, o Teatro Amazonas será tomado pelo “Musikstation: Restart”, com a Amazonas Filarmônica, Grupo Vocal dos Corpos Artísticos, direção musical assinada por Marcelo de Jesus, a regência em parceria com o maestro Otávio Simões.

No Jardim do Palácio Rio Negro na manhã dos dias 8 e 9 de julho acontece o “Concerto da Família”, no qual o foco são as futuras gerações que irão consumir a diversidade da música produzida no Amazonas. Isto porque um jardim musical para bebês de 0 a 3 meses será oferecido no Centro Cultural Palácio Rio Negro em parceria com o Centro Suzuki Amazonas.

Também no dia 9 de julho a programação da série ‘Encontro das Águas’ se integra com o evento “Te Encontro na Barroso”, ainda seguindo o tema geek, com grandes clássicos da cultura pop com o “Geek Jukebox – Sagas”. A regência e direção musical são do Átila de Paula numa parceria do Geek Jukebox com o Casarão de Ideias, onde acontece o evento a partir das 18h.

Ainda no Casarão de Ideias, no dia 13 de julho, sessões de cinema às 19h e às 20h do filme ‘Koyaanisqatsi’, um filme de Godfrey Reggio com música de Philip Glass.

Nos dias 14, 15 e 16 de julho o balé clássico “Dom Quixote” será atração no Teatro Amazonas, com direção musical de Marcelo de Jesus que também assina a regência do espetáculo junto ao maestro Luiz Fernando Malheiro. O balé Álvaro Gonçalves e Belarte Amazonas também participam da obra, assim como a Amazonas Filarmônica.

Finalizando a programação, o espetáculo “Disquinhos”, do grupo Metamorfose de Teatro, realiza uma homenagem ao maestro Radamés Gnattali resgatando as partituras dos discos compactos em vinil de histórias infantis, que fizeram parte da infância de quem tem mais de 40 anos. O elenco conta com seis atores e com a direção musical de Marcelo de Jesus e direção cênica de Socorro Andrade.

