Cliente acha cocaína dentro de lanche

Estados Unidos – Segundo informações, a cliente fez o pedido de um cachorro-quente e levou um susto com a infeliz surpresa de encontrar um pequeno saco contendo uma porção de cocaína no interior seu alimento. A cliente, chamada Celine Gonzales, imediatamente entrou em contato com as autoridades policiais para denunciar uma o episódio contra o estabelecimento.

Conforme Celine, ela teria encontrado o entorpecente enquanto comia seu lanche, e tão logo encontrou o conteúdo estranho, acionou a polícia do local, que constatou se tratar de cocaína.

O cozinheiro do local, chamado Jeffrey Salazar, 54, foi preso. De acordo com os investigadores, ele teria deixado o saco contendo a droga cair dentro do sanduíche durante o preparo. Todo o episódio foi flagrado por câmeras de segurança do local, que mostraram o desespero do cozinheiro procurando pelo conteúdo perdido.

Em depoimento às autoridades, Jeffrey admitiu ser o proprietário do conteúdo ilícito. Ele foi indiciado por posse de droga, o que é considerado crime no Novo México.

*Com informações da UOL

