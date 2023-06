Conheça as diferenças de atuação entre a Defesa Civil do Amazonas e a Defesa Civil de Manaus

Manaus(AM) – O estado do Amazonas tem características únicas e nos últimos anos vem enfrentando desafios em relação a desastres e situações de emergência. Para lidar com essas situações, tanto o Governo do Estado do Amazonas quanto as Prefeituras dos municípios possuem órgãos responsáveis pela gestão de crises e pelo auxílio às populações afetadas, sendo a Defesa Civil do Amazonas e, no caso da capital, a Defesa Civil de Manaus, respectivamente.

A Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC) estabelece que a Proteção e Defesa Civil, em todo o território nacional é um processo interdependente entre os municípios, estado e união. Embora os órgãos tenham como objetivo principal proteger a população e minimizar os impactos de desastres, existem diferenças significativas em suas atribuições, estruturas e áreas de atuação.

A Defesa Civil de Manaus é um órgão municipal, subordinado à Prefeitura, responsável por garantir a segurança da população e a primeira resposta em situações de emergência ou desastres na cidade de Manaus. Sua estrutura é voltada para atender as necessidades específicas da capital amazonense e se dedica a atividades de prevenção, mitigação, resposta e recuperação de desastres que afetam a população e as infraestruturas locais.

Defesa Civil do Estado e do município atuam no apoio da população Foto: Divulgação

Atualmente, o Amazonas possui 62 gerências municipais de Defesa Civil, uma em cada município amazonense, responsáveis pelo planejamento, articulação, coordenação, mobilização e gestão das ações de Defesa Civil no âmbito de sua localidade.

Já a Defesa Civil do Amazonas é um órgão estadual, vinculado ao Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), sendo responsável pela coordenação das ações de Defesa Civil em todo o território do estado. Seu objetivo é prevenir e minimizar os danos causados por desastres a partir do esgotamento do poder de resposta do município, o que ocasionaria o decreto de situação de emergência ou calamidade pública.

Entre as principais medidas adotadas pelo órgão estadual destaca-se a implementação de um sistema de monitoramento meteorológico e hidrológico nas 9 calhas do Amazonas; distribuição de auxílio emergencial; distribuição de ajuda humanitária e instalação de purificadores de água nos municípios do estado.

O secretário adjunto da Defesa Civil do Amazonas, coronel Clóvis Araújo, ressalta a importância da parceria e cooperação entre as duas instituições.

“Embora existam diferenças entre a Defesa Civil do Amazonas e a Defesa Civil de Manaus, ambos os órgãos atuam de forma complementar, trocando informações, compartilhando recursos e coordenando esforços em casos de grande magnitude”, destacou.

