Capivara pode hospedar carrapato-estrela, mas não transmite febre maculosa; AM não registra casos

Em evidência nos últimos dias por causa da morte de oito pessoas na região Sudeste, de febre maculosa, o país está em estado de alerta devido aos 53 casos da doença que foram confirmados pelo Ministério da Saúde. O contato das vítimas com o carrapato-estrela, principal transmissor da doença, ocorreu em uma festa realizada em uma fazenda no distrito de Joaquim Egídio.

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) informou ao EM TEMPO que não há registros de casos confirmados no Amazonas de febre maculosa, já que o Amazonas não é área endêmica para o carrapato-estrela.

O biólogo e médico veterinário Pedro Favareto informou que as capivaras que circulam pela área urbana podem ser hospedeiras do carrapato-estrela, mas não transmitem a febre maculosa. Atualmente, um monitoramento com esses animais está sendo feito em Ribeirão Preto para controle de transmissão.

“Esse trabalho que executamos consiste em, pontualmente, você anestesiar animais de maneira segura, com a devida licença do órgão fiscalizador, e seguindo o protocolo estadual para febre maculosa, coletar o sangue e enviar para o laboratório oficial do estado”, explica.

Após a divulgação do resultado, o animal é reincorporado ou não à população na cidade. Em Ribeirão Preto, cerca de 20 animais passaram por avaliação e todos testaram negativo para a doença.

A Agência Deutsche Welle revelou que nenhuma morte por febre maculosa foi registrada na região Norte entre os anos de 2012 a 2022. A doença foi confirmada em todas as regiões do país, menos nos estados do Amazonas, Amapá, Piauí, Rio Grande do Norte, Alagoas e Sergipe durante o período.

Identifique os sintomas

De acordo com o Ministério da Saúde, os principais sintomas da doença são:

Febre

Dor de cabeça intensa

Náuseas e vômitos

Diarreia e dor abdominal

Dor muscular constante

Inchaço e vermelhidão nas palmas das mãos e sola dos pés

Gangrena nos dedos e orelhas

Paralisia dos membros que inicia nas pernas e vai subindo até os pulmões, causando paragem respiratória

*Com informações do G1