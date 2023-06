Digitalização de processos do Estado evita corte de 7 mil árvores em três anos no Amazonas

Governo do Amazonas já economizou mais de R$ 21 milhões com a adoção de processos digitais

Manaus (AM) – O governador Wilson Lima destacou que, em três anos, o Governo do Amazonas já economizou mais de R$ 21 milhões com a adoção de processos digitais. O balanço foi apresentado na quinta-feira (15) durante o evento Consad Express Manaus, voltado aos conselheiros do Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração (Consad) e demais convidados, inclusive do Governo Federal.

A economia deve-se aos mais de dois milhões de processos digitais com 70 milhões de páginas, aproximadamente, que foram gerados desde 2020, quando o Estado modernizou a máquina pública e deixou de usar papel. Levando em conta a média de preço de impressão a R$ 0,30, a estimativa é de R$ 21,3 milhões de economia aos cofres estaduais.

Conforme a Secretaria de Estado de Administração e Gestão (Sead), o montante não inclui outros itens como, por exemplo, economia com combustível, manutenção de veículos e espaços para o transporte e armazenamento desses processos, custos indiretos que também geram economia financeira e de tempo.

Para Wilson Lima, a implantação do processo eletrônico de documentos é um marco de sua gestão, não apenas pela economia em valores, mas pelo lado da sustentabilidade ao não usar papel – o que evitou o corte de aproximadamente 7 mil árvores com o montante de páginas que seriam usadas – além de reduzir a emissão de gases poluentes ao não usar veículos no transporte desses processos.

“No momento que eu deixo de usar papel, no momento que eu deixo de imprimir, eu estou deixando de derrubar árvores para fabricação de papel. Então, tudo isso é importante e o estado do Amazonas é fundamental nesse processo”, declarou Wilson Lima, destacando que o estado tem 97% da floresta preservada e que a modernização do Governo contribuiu com a sustentabilidade.

Entre outros exemplos de modernização citados pelo governador estão os serviços do Departamento Estadual de Trânsito, como emissão da Carteira Nacional de Habilitação Digital; da Junta Comercial do Estado do Amazonas (Jucea), levando o Amazonas a ser o segundo estado brasileiro mais rápido na abertura de uma empresa; da Secretaria de Estado de Saúde, com a implantação do Prontuário Eletrônico, disponibilizando digitalmente o histórico do paciente; e também da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) e do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), que também já contam com sistemas digitais.

Ainda de acordo com o governador, o Estado continua investindo na modernização da gestão para torná-lo mais eficiente na oferta dos serviços públicos, integrando os órgãos estaduais na governança de transformação digital do Executivo estadual.

No evento, além do governador Wilson Lima e do anfitrião, o secretário da Sead, Fabrício Barbosa, que também preside o Consad, estavam presentes o secretário nacional de Gestão e imInovação do Ministério de Gestão, Inovação e Serviços Públicos, Roberto Pojo; o deputado federal e presidente da Frente Parlamentar Mista para o fortalecimento da gestão, Duarte Júnior; a representante do Vamos, Bárbara Cardoso; e a representante da Positivo, Marielva Andrade Dias, além de 21 secretários de administração de outros estados brasileiros.

“A gente vem para cá aprender como o Amazonas está fazendo, superando esses desafios que para nós é um aprendizado riquíssimo, ainda mais conectando com a questão da sustentabilidade. Nessa conexão, o governo se compromete em desenvolver o estado a partir do princípio da sustentabilidade”, avaliou Roberto Pojo, representante do Governo Federal.

Com o tema “Sustentabilidade e inovação na pauta da Gestão Pública brasileira”, o encontro do Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração é uma oportunidade para debater o futuro do setor e buscar soluções inovadoras. O evento segue até esta sexta-feira (16) no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, na avenida Constantino Nery, bairro Flores, Zona Centro-Sul.

Segundo o secretário Fabrício Barbosa, o encontro é uma oportunidade de compartilhar experiências e buscar soluções conjuntas para os desafios enfrentados no setor público, visando construir propostas produtivas para aprimorar as políticas e serviços públicos ofertados aos cidadãos.

“O governador tem outros projetos que estão sendo implementados e até o final do governo vamos implementar um portal único de serviço, cartilha de serviços públicos para que a gente possa agregar cada vez mais serviços digitais para dar celeridade e segurança ao cidadão”, afirmou Fabrício Barbosa.

Com atividades dos Grupos de Trabalho do Consad, o evento reúne os mais importantes gestores do país para discutir a importância da sustentabilidade e da inovação na gestão pública, temas cada vez mais relevantes na sociedade atual.

Os participantes têm a oportunidade de trocar experiências e debater assuntos relevantes entre si em um ambiente dinâmico e produtivo. Além disso, a programação inclui palestras, mesas redondas e outras atividades, que visam fomentar o debate sobre os desafios da administração pública no Brasil.

Seis artesãos vinculados a Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), estão participando do Consad Express Manaus. Para a artesã, Rita Prossi, ter um estande no evento é motivo de alegria.

“Agradeço ao Governo do Estado pelas oportunidades de negócios que foram abertas a partir dessa mostra do artesanato amazonense, muitas pessoas com certeza levaram um pouquinho da nossa cultura para suas cidades”, falou a artesã.

Para o titular da Setemp, Paulo Gilson, a participação dos artesãos no evento é importante para a valorização deste segmento.

“A participação do artesanato amazonense, com essa diversidade tão linda, com esses produtos maravilhosos feitos com materiais da nossa floresta amazônica é importante para a valorização do artesão, sobre como é grande o trabalho deles, de como eles são importantes para a economia”, afirmou o secretário.

