O prefeito de Manaus, David Almeida, inaugurou, nesta sexta-feira (16), a creche municipal Dorothéa de Souza Braga, localizada no bairro Nova Cidade, zona Norte. A unidade de ensino tem capacidade para atender 204 estudantes, de 1 a 3 anos, nos maternais 1, 2 e 3. A obra, que iniciou no mês de outubro de 2022, faz parte do pacote de ações de Educação promovido pela gestão David Almeida.

Com a inauguração, o chefe do Executivo municipal destacou que, até o final do ano, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) terá mais de 10 mil vagas ofertadas em creches, um crescimento acima dos 100% em relação às existentes em 2020.

“Eu quero enfatizar que, quando assumi a prefeitura, nós tínhamos 5.003 vagas de creches na cidade. Com as unidades que estamos entregando, mais as vagas que foram disponibilizadas em parceria com o Sesi e as ampliações da rede, nós vamos ter uma oferta, ainda este ano, de 10.716 vagas em Manaus. Isso é um crescimento de 114%. Até o final do ano, nós estaremos mais que dobrando o número de alunos em creches na cidade”, enfatizou Almeida.

A nova unidade de ensino recebeu o nome da mãe do ex-governador e atual senador da República, Eduardo Braga. Presente no ato, ele agradeceu a homenagem realizada pela atual gestão municipal e salientou a importância da parceria entre os poderes para que a capital do Amazonas siga crescendo.

“Eu quero agradecer a homenagem que o prefeito David Almeida presta a minha querida mãe, parabenizá-lo pela construção dessa bela creche em uma região na cidade de Manaus que, coincidentemente, nós construímos as casas habitacionais, quando estávamos no governo do Estado e dizer que essa união é exatamente para que possamos fazer mais e melhor para a cidade e para o povo de Manaus”, afirmou o senador.

Para a titular da Semed, Dulce Almeida, a nova creche irá atender um vazio assistencial existente na região Norte da cidade, uma das mais populosas da capital amazonense.

“Estamos iniciando uma nova era em Manaus. Essa é a primeira de sete novas creches que serão entregues pela nossa gestão nas próximas semanas. São estruturas completamente diferentes das que existiam e que vai proporcionar a oportunidade de termos a melhor Educação Primária do país. Tenho certeza que essas ‘sementinhas’ que estamos plantando irão florescer e trazer muitos frutos para a nossa cidade”, avaliou Dulce.

Estrutura

O prédio escolar segue o padrão do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), “Tipo B”, desenvolvido pelo programa do governo federal “Pró Infância”. A unidade de ensino possui cinco blocos distintos: administrativo, de serviços, multiuso e dois pedagógicos. Os blocos e o pátio coberto são interligados por circulação coberta.

Na área externa, estão o playground, espaço com brinquedos infantis, e o castelo d’água. A edificação possui também hall, recepção, secretaria, circulação interna, diretoria, sala de professores, almoxarifado, fraldário (Creche I), sanitário (Creche II), atividades, repouso (Creche III), sala multiuso, rouparia, lavanderia, cozinha, área de preparo de alimentos (mamadeiras e sopas) e lavagem de utensílios.

Para a execução da obra foi utilizado o método de construção a seco “Steel Frame”, formado por peças de aço galvanizado, que juntas compõem o principal elemento estrutural. As paredes são formadas por quadros de perfis leves de aço zincado. O fechamento da face externa das paredes de fachada é realizado com placas cimentícias, e a parte interna é constituída por chapas de gesso para drywall e núcleo com manta de lã de vidro.

Nas regiões de reforços de paredes, para fixação de peças suspensas, foram utilizadas chapas de OSB estrutural. A cobertura é constituída de estrutura metálica em perfis leves de aço zincado, telhado em telhas metálicas tipo trapezoidal e produto isolante térmico sobre o forro de PVC.

Benefícios

A gestora da unidade de ensino, Daniela Medeiros, afirma que essa inauguração é uma grande conquista para a comunidade da zona Norte, bem como será um espaço de apoio aos pais e acolhimento às crianças.

“A creche municipal Dorothéa vai proporcionar às famílias dessa comunidade uma oportunidade de eles irem em busca do trabalho e da dignidade. Aqui, as crianças serão assistidas com educação de qualidade e com muito amor, tendo uma alimentação adequada. Então, para as 204 famílias dessa comunidade, a Prefeitura de Manaus oferece assistência e faz valer o que é direito da população, ou seja, educação de qualidade”, disse a educadora.

Entre as famílias beneficiadas com o novo espaço educacional está a da dona de casa Evanilza Fragata, 37 anos, mãe da estudante Maria Evellyn, 3 anos, que aprovou as dependências físicas e recursos pedagógicos da creche recém-inaugurada.

“Gostei muito da obra, porque vai oferecer segurança à minha filha. Às vezes, a gente quer trabalhar fora e não pode. No momento, estou desempregada. Agora, com minha filha estudando, creio que vou poder fazer outras atividades”, declarou.

Biografia

Patrona da creche, Dorothéa de Souza Braga nasceu na cidade de Manaus, Estado do Amazonas, no dia 3 de outubro de 1925. Figura feminina atuante em todas as áreas de sua vida, formou-se Técnico em Contabilidade e estudou na Escola de Música, com especialidade em piano. Ingressou na universidade para a terceira idade. Dorothéa de Souza Braga morreu em 21 de dezembro de 2015, aos 90 anos.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Prefeitura divulga resultado de inscrições das novas vagas de creches da rede municipal

Manaus abre vagas em novas creches; saiba como fazer inscrição

Projetos de creche incentivam crianças na leitura e educação financeira em Manaus