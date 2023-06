Muro de empresa desaba em cima de casa e deixa família ferida no Petrópolis

Um muro de uma propriedade da empresa Águas de Manaus desabou em cima de uma residência, localizada na rua José Florêncio, bairro Petrópolis, Zona Sul da capital, na manhã deste sábado (17). Uma idosa e uma mulher ficaram feridas com o acidente.

O desabamento ocorreu no início do dia, onde uma parte do muro quebrou o telhado e a idosa teve a cabeça atingida pelos destroços. Ela precisou ser enviada ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio para receber atendimento médico. Já a outra mulher teve escoriações no braço, foi atendida e liberada.

A Defesa Civil informou que a empresa Águas de Manaus deverá arcar com os prejuízos, já que no muro que desabou havia uma caixa d’água da concessionária.

Através de nota, a empresa informou que equipes técnicas estão no local realizando o levantamento dos danos. A Águas de Manaus reforçou que irá prestar toda a assistência necessária aos moradores impactados e reparará eventuais prejuízos relacionados ao ocorrido.

