Balsas de garimpo ilegal são destruídas pela PF no Amazonas

Quatro balsas de garimpo ilegal foram destruídas pela Polícia Federal (PF) no último domingo (18) em Santo Antônio do Iça, no interior do Amazonas.

A operação é uma das etapas de combate a crimes ambientais praticados na fronteira entre Amazonas e colômbia.

Os agentes da PF saíram de Tabatinga e tiveram como primeira parada a Comunidade Vila Alterosa. No local foi encontrado um estaleiro que está sendo utilizado para construir balsas que operam na extração de ouro na fronteira com a Colômbia.

Durante a fiscalização no porto do povoado, os agentes da PF conseguiram apreender uma balsa que estava sendo preparada para ser utilizada pelos garimpeiros.

Outras três balsas que estavam escondidas em meio à mata alagada, área de várzea, também foram encontradas e destruídas. A operação deve continuar nesta segunda-feira (19).

Leia mais:

Força-tarefa destrói dez garimpos ilegais na Amazônia

Homem morre após explosão de draga de garimpo no interior do AM

Draga de garimpo invade Áreas Protegidas no interior do Amazonas e revolta população