Universidade Federal do Amazonas abre inscrições para etapas 1 e 2 do PSC 2023

Manaus (AM) – A Universidade Federal do Amazonas (UFAM) abriu nesta segunda-feira (19) as inscrições para as etapas 1 e 2 do Processo Seletivo Contínuo (PSC) 2023. Conforme o cronograma, as inscrições seguem até o dia 4 de julho, no site www.compec.ufam.edu.br.

O cartão de confirmação estará disponível a partir do dia 17 de julho e a aplicação das provas está marcada para o dia 30 de julho. A previsão é que o resultado saia no dia 11 de setembro.

De acordo com o coordenador pedagógico do Vetor Centro de Estudos, Albervan Cidrônio, é importante que os estudantes fiquem atentos às datas do PSC, que funciona como um vestibular seriado, em que o candidato realiza sempre ao final do Ensino Médio.

“Caso o estudante perca a inscrição de alguma etapa ou não realize a prova, será eliminado do processo seletivo”, explicou o coordenador do cursinho que, somente neste ano, já contribuiu para a aprovação de 80 alunos, sendo 15 deles em primeiro lugar em diversos cursos.

Vetor contribuiu para a aprovação de 550 jovens Foto: Divulgação

Das 56 vagas disponíveis em Medicina da UFAM, 28 delas são de quem estudou no Vetor. Somente em 2023, o cursinho contribuiu para a aprovação de 550 jovens em universidades espalhadas pelo país.

