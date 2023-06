Vacinação contra a Influenza disponível para público a partir de 6 meses

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus convoca a população em geral para se proteger contra a Influenza buscando uma das 171 salas de imunização da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). O município ainda tem 78 mil doses remanescentes da 25ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, realizada no período de 27/3 a 31/5, para os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde.

Dados da Gerência de Imunização da Semsa apontam que foram aplicadas 395.064 doses da vacina contra influenza na capital até a última sexta-feira, 23/6, o que representa 69,58% de cobertura vacinal.

Seguindo as diretrizes Campanha Nacional, a Semsa, inicialmente, ofertou o imunizante para os grupos prioritários formados por crianças de seis meses a cinco anos, gestantes, idosos de anos e mais, povos indígenas, professores, puérperas (mulheres no período pós-parto) e trabalhadores da saúde, dentre outros.

Outros dez grupos na campanha também foram elencados: pessoas com comorbidades; pessoas com deficiência; forças de segurança e salvamento; Forças Armadas; caminhoneiros; trabalhadores do transporte coletivo; trabalhadores portuários; funcionários do sistema prisional; população privada de liberdade; e adolescentes em medidas socioeducativas.

Dados

O Ministério da Saúde estabeleceu a meta de vacinar 90% do público prioritário da campanha, que na capital é estimado em 567.752 pessoas, sendo 194.771 crianças de 6 meses a 5 anos de idade; 195.068 idosos a partir de 60 anos de idade; 69.479 indígenas; 56.618 trabalhadores da saúde; 27.760 gestantes; 4.563 puérperas; e 19.493 professores das redes pública e privada.

Do total estimado de crianças aptas a receber a vacina, 141.777 foram protegidas, correspondendo a 72, 79% da meta estipulada, enquanto 21.584 gestantes receberam o imunizante, o que corresponde a 77,75% do público-alvo da campanha. Os idosos de 60 anos e mais cumpriram bem a tarefa de se proteger com o total de 144.664 pessoas vacinadas, perfazendo 74,16% do objetivo.

A classe dos professores teve destaque com 99,39% do público vacinado, seguido pelas puérperas (mulheres em período pós-parto), com 109, 91% do grupo imunizado. Entre os trabalhadores da saúde 85% do objetivo da campanha foi atingido. O grupo dos povos indígenas, cuja estimativa é de 69.479 pessoas, teve 14.315 pessoas vacinadas, correspondendo a 20% da meta.

A população geral pode buscar o imunológico nas unidades de saúde que funcionam tanto no horário regular, das 8h às 17h, quanto no horário ampliado, das 8h até as 20h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados, nas nove unidades que funcionam das 8h às 12h. A lista de unidades, com os endereços e horários de atendimento, pode ser conferida no link http://bit.ly/salasdevacinamanaus.

Para receber a vacina, basta apresentar documento de identificação com foto, CPF ou Cartão Nacional de Saúde e a carteira de vacinação.

