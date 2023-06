Diogo Nogueira viraliza ao criticar Bolsonaro em show; veja vídeo

O cantor de samba Diogo Nogueira, 42 anos se apresentou no São João de Caruaru, em Pernambuco, no último dia 17, durante o show o artista aproveitou o momento para criticar ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) o vídeo viralizou nas redes sociais, nesta segunda-feira (26) mostrando o agradecimento do artista ao Nordeste por ter tirado Bolsonaro do poder.

“Eu tô aqui para agradecer o povo nordestino por ter tirado aquela besta do poder”, diz Diogo Nogueira.

Em recente entrevista a namorado do cantor, a atriaz Paolla Oliveira cantou em um programa de Podcats que tinha medo de conversar com Nogueira quando começaram a sair por medo de saber sua posição política e ter que terminar a relação caso ele fosse bolsonarista.

“No começo era no tempo de uma política muito acirrada e o medo que a gente ‘tava’… Depois ele me contou que era o mesmo medo dele, da gente falar alguma coisa e soltar um…”, falou Paolla Oliveira.

Diogo durante seu show em Caruaru.



"Eu estou aqui para agradecer ao POVO NORDESTINO por ter tirado aquela besta do poder" pic.twitter.com/w7imOacr4b — Portal Em Tempo (@emtempofb) June 27, 2023

Leia mais

Giovanna Ewbank revela coleção de vibradores: ‘Vários modelos e cores’

Cantor Diogo Nogueira agita galera no Festival #Sou Manaus Passo a Paço

Homem deixa todos bens para Neymar em testamento