População pode atualizar esquema vacinal contra Covid-19 em 74 pontos nesta semana

Veja como e onde você deve ir para atualizar seu cartão com as doses contra a Covid-19

Manaus (AM) – Reforçando a importância da imunização para o controle da Covid-19, em Manaus, serão disponibilizados 74 pontos para aplicação de doses contra a doença de segunda-feira, (3), até a sexta, (7). A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), responsável pela campanha de vacinação na capital, informa que as unidades estão distribuídas em todas as zonas geográficas da capital, a fim de facilitar o acesso da população.

O subsecretário de Gestão da Saúde da Semsa Manaus, Djalma Coelho, enfatiza que as unidades de saúde funcionam das 8h às 17h, sendo que nove delas atendem em horário ampliado, das 8h às 20h, para ampliar o acesso da população ao imunizante. A lista com endereços e horários de funcionamento dos locais pode ser consultada no site semsa.manaus.am.gov.br ou no link direto bit.ly/localvacinacovid19.

“Os usuários devem comparecer nas unidades levando documento de identidade com foto, CPF ou cartão do SUS, e cartão de vacina. E os pais e responsáveis não podem esquecer também os documentos dos filhos”, orienta o gestor, notando que o público infantil é atendido em unidades específicas, sendo 14 voltadas ao atendimento de bebês de 6 meses a 4 anos de idade, e 35 de crianças de 5 a 11 anos.

Djalma informa que as vacinas são indicadas para todos os públicos, sendo aplicadas nas unidades a 1ª ou 2ª dose do esquema primário, ou dose de reforço, conforme a situação vacinal. Os usuários podem consultar as doses a receber na plataforma online Imuniza Manaus (imuniza.manaus.am.gov.br), bastando clicar na aba “Consultar minhas doses” e informar o número do CPF.

“Quem ainda não começou ou não completou o esquema vacinal primário, procure uma unidade para receber a vacina. Cada pessoa imunizada contribui para a aumentar a proteção da população como um todo”, aconselha o subsecretário.

