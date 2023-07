Coca-Cola Brasil e Sebrae lançam projeto no Amazonas para capacitar empreendedoras

Manaus (AM) – Com o objetivo de capacitar mais de 500 empreendedoras em Manaus e Parintins, a Coca-Cola Brasil lançou no sábado (1º) um edital do projeto “Empreenda como uma mulher”. Em parceria com o Sebrae, o programa oferecerá capacitação, encontros e conteúdos sobre gestão de negócios, com o intuito de impulsionar o conhecimento e o crescimento das empreendedoras do varejo alimentício.

Além de receberem treinamento e orientação sobre empreendedorismo, as participantes terão a oportunidade de ampliar seus contatos, estabelecer networking, trocar experiências e construir uma rede de apoio de empreendedoras com objetivos comuns, inclusive visando o empoderamento feminino.

“O programa ‘Empreenda como uma mulher’ faz parte dos nossos esforços como Coca-Cola Brasil para apoiar e fortalecer mulheres empreendedoras ao redor do país, reconhecendo seu papel como fundamental na economia local. Por meio dessa iniciativa, buscamos proporcionar ferramentas e conhecimentos essenciais para o crescimento e sucesso dos negócios das participantes”, destaca Silmara Olivio, diretora de Relações Corporativas Cone Sul na Coca-Cola América Latina.

“Como empresa temos o intuito de contribuir para o desenvolvimento dessas mulheres como líderes de seus negócios, para que possam ver seus empreendimentos prosperarem, contando com a nossa empresa como o melhor parceiro de negócios”, finaliza a executiva.

A iniciativa faz parte da plataforma “Coca-Cola dá um gás no seu negócio”, que visa capacitar centenas de milhares de pequenos empreendedores do varejo alimentício no Brasil, apoiando, inspirando e fortalecendo empreendedores com negócios formalizados, informais ou em fase de formalização.

Com essa parceria estratégica entre a Coca-Cola Brasil e o Sebrae, espera-se que as empreendedoras beneficiadas pelo programa possam enfrentar os desafios do mercado de forma mais preparada, impulsionando assim o desenvolvimento econômico e social das comunidades em que atuam, inclusive em situação de vulnerabilidade.

“Entendemos também que, por meio de programas como esse, fomentamos à inclusão dessas mulheres via seu potencial produtivo, contribuindo com sua capacitação para que possam gerar sua própria renda de maneira digna”, afirma Katielle Haffner, gerente sênior de Relações Corporativas e ESG da Coca-Cola Brasil.

Para Vicente Scalia, analista do Sebrae Nacional, a iniciativa busca dar apoio às mulheres empreendedoras, tendo em vista que muitas vezes elas enfrentam barreiras adicionais para verem seus negócios prosperarem.

“Com o olhar direcionado para o empreendedorismo feminino, o Sebrae hoje se destaca nas ações com uma política mais justa e oportuna para que as mulheres que sonham em ter um negócio se capacitem e entrem no mercado do empreendedorismo mais preparadas”, comenta Scalia.

Lançado em Parintins, o projeto conta com o apoio da Associação Cidadania Social e Sustentabilidade (ACSSUS), que selecionou mulheres empreendedoras do ramo de alimentação que atuam na cidade. Além da capacitação por meio do projeto “Empreenda como uma Mulher”, as empreendedoras de Parintins receberão, durante três meses, a doação de cestas básicas como apoio complementar e, as 50 microempreendoras que mais se destacarem no edital localmente, ao final serão contempladas com uma premiação, correspondete a equipamentos para impulsionar ainda mais o seu negócio.

Sobre Empreenda como uma Mulher

Lançado em 2022, o projeto que já capacitou mais de mil mulheres no país chega à região Norte totalmente reformulado. A escolha da cidade de Parintins, além da capital, segundo Katielle Haffner, está alinhada aos compromissos da Coca-Cola Brasil em promover o desenvolvimento econômico sustentável do Estado.

“Estamos fortemente presentes em 17 municípios, além da capital, e um deles é a cidade de Parintins, com quem temos uma relação forte, na qual patrocinamos oficialmente um dos maiores festivais culturais do nosso país há 27 anos. Além de promover a cultura, queremos expandir nosso impacto positivo na região, impulsionando o empoderamento econômico de mulheres empreendedoras”, reforça Haffner.

Novo conteúdo

Na nova fase do “Empreenda como uma mulher”, as participantes terão a oportunidade de acelerar seus negócios por meio de uma metodologia que reúne aulas teóricas e práticas com conteúdo sobre estratégias de liderança e gestão, autoconhecimento, aspectos comportamentais, além de uma análise individual do negócio para avaliar pontos como maturidade, pontos fortes e deficiências, governança e impacto na sociedade. O conteúdo foi revisado com base nos aprendizados observados com as primeiras turmas, para atender às necessidades das empreendedoras e alavancar ainda mais seus empreendimentos.

Entre os aprendizados, estão um formato que prioriza mais os encontros presenciais, a formação de uma rede de apoio para que as participantes estabeleçam novas conexões e compartilhem conhecimentos e experiências com outras mulheres, além da democratização de ferramentas que ofereçam soluções práticas para as empreendedoras no dia a dia, como o desenvolvimento de cardápios digitais. O programa terá duração de até seis meses, e os módulos estão divididos em três níveis: básico, médio e avançado. Para mais informações, acesse: www.cocacoladaumgasnoseunegocio.com.

Sobre a Coca-Cola Brasil

O Sistema Coca-Cola Brasil atua em cinco grupos de bebidas — colas, sabores, hidratação, nutrição e emergentes — com uma linha de mais de 200 produtos, entre sabores regulares e versões sem açúcar ou de baixa caloria. Composto por sete grupos de fabricantes franqueados, o Instituto Coca-Cola Brasil, mais Verde Campo e a parceria com Leão Alimentos e Bebidas, o Sistema emprega diretamente 56,6 mil funcionários. A empresa aposta em inovação para ampliar seu portfólio e atingir o objetivo de destinar corretamente o equivalente a 100% de suas embalagens até 2030. A Coca-Cola Brasil trabalha para oferecer cada vez mais opções com menos açúcar adicionado e no incentivo a iniciativas que melhorem o desenvolvimento econômico e social das comunidades onde atua.

Sobre o Sebrae

Promover a cultura empreendedora, aprimorar a gestão empresarial e desenvolver um ambiente de negócios saudável e inovador para as micro e pequenas empresas brasileiras, que representam 99% dos empreendimentos do país, respondendo por 30% do PIB e 54% dos empregos formais. Esses são pilares definidores da atuação do Sebrae, uma das mais reconhecidas marcas no setor produtivo brasileiro. Com mais de meio século de história, a entidade acumula milhares de projetos e parcerias em prol dos pequenos negócios, além de milhões de atendimentos e capacitações por ano, gratuitamente.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Suframa divulga vantagens da Zona Franca de Manaus durante palestra no Acre

Instituto 3M abre inscrições para o processo seletivo direcionado a jovens em Manaus

Itaú Mulher Empreendedora e Rede Mulher Empreendedora oferecem capacitação gratuita