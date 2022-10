Inep abre inscrições do Enem para pessoas privadas de liberdade

Prazo de inscrição, que é feito através do site do Inep, vai até 21 de outubro

Estão abertas as inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade (Enem PPL) 2022.

Esta versão do exame é específica para os “adultos submetidos a penas privativas de liberdade” e para adolescentes sob medidas socioeducativas que inclua privação de liberdade, com regras complementares e prazos para adesão, inscrição e aplicação próprios.

O prazo de inscrição vai desta segunda (10) até o dia 21 de outubro no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), e as provas serão aplicadas nos dias 10 e 11 de janeiro de 2023.

O Enem PPL tem o mesmo nível de dificuldade do Enem regular.

“A única diferença está na aplicação, que ocorre dentro de unidades prisionais e socioeducativas indicadas pelas unidades da Federação”, informa o Inep.

O exame é aplicado desde 2010 pelo Inep, em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por meio do Departamento Penitenciário Nacional (Depen). Além de permitir o acesso ao ensino superior, o Enem PPL visa contribuir para elevar a escolaridade da população prisional brasileira.

