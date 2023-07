Moradores da comunidade Cidade Alta 1 começam a receber água tratada

Manaus (AM) – Mais de 450 moradores da comunidade Cidade Alta 1, localizada na 4ª etapa do bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus, começam a receber água tratada nas torneiras a partir deste mês. As obras de extensão de rede de abastecimento regular fazem parte do projeto “+ Águas” e garantem que estas famílias tenham acesso a saúde e dignidade através da estrutura instalada.

Para que estas famílias recebessem a estrutura foram implantados 450 metros de rede.

“Seguimos acompanhando o crescimento da cidade. Nossas equipes trabalham diariamente mapeando as comunidades recém regularizadas, sobretudo as que estão inseridas na margem de vulnerabilidade, pois entendemos que levar saneamento para estas pessoas é levar melhoria na qualidade de vida e dignidade”, destacou o gerente de Serviços da Águas de Manaus, Felipe Poli.

Obras do projeto “+Águas” Foto: Divulgação

A comunidade Cidade Alta 1 existe há oito anos e abriga mais de 90 famílias. A dona de casa, Whlleane Ferreira, que mora no local há cinco anos, comemora a nova realidade.

“Antes tínhamos que pegar água fora da comunidade. Tinha dias que eu ‘dava’ umas oito viagens para garantir que minha família fosse ter água. Hoje, quando eu abro a torneira e vejo essa água limpinha, me sinto fazendo parte da cidade. Agora nós temos um comprovante de residência e isso não tem preço”, relatou a moradora da comunidade.

Relacionamento

O local também foi visitado pela equipe de Responsabilidade Social da empresa. Em reuniões com os moradores, foram esclarecidos assuntos referentes ao uso consciente da água, como entender a fatura e dúvidas sobre a tarifa social. Por se tratar de famílias em situação de vulnerabilidade, todas foram cadastradas na Tarifa Social Manauara, benefício que concede 50% de desconto no valor da fatura.

“A responsabilidade social é um dos pilares mais marcantes da administração da concessionária em Manaus. Temos um bom relacionamento com os líderes comunitários e com os moradores, e isso reflete diretamente na forma como somos recebidos nos bairros onde chegamos para levar saneamento”, ressaltou o gerente de responsabilidade social da Águas de Manaus, Semy Ferraz.

*Com informações da assessoria

