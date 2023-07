Tiago Leifert volta atrás e pede “Desculpa” por fake news sobre sobre torcedora morta em confronto de torcidas

O apresentador Tiago Leifert pediu desculpas nesta segunda-feira (10) após gerar revolta nas redes sociais ao afirmar que Gabriela Anelli, 23 anos, morreu “por fazer parte da organizada que estava ali para bater em outras pessoas”. A jovem foi atingida por uma garrafa de vidro no pescoço aos arredores do Allianz Parque quando se dirigia para a partida entre Palmeiras e Flamengo, no sábado pelo Campeonato Brasileiro.

Em uma live, ele deu uma declaração que não procede ele afirma que:

“Começou o confronto, voou vidro, estilhaços de vidro, e pegou nela. Ela é da Mancha Verde, ela não estava na bilheteria entrando no estádio, estava do lado de fora junto de torcedores. (…) Tem gente que entra no estádio e tem uma boa parte da organizada que fica na rua para bater nas pessoas que passam”, afirmou o apresentador

AGORA🚨: Tiago Leifert diz que jovem morta após confusão no jogo entre Palmeiras e Flamengo estava na frente do estádio como parte das pessoas que agridem torcedores. Concordam com ele? #Futebol | #Palmeiras | #Flamengo

Leifert usou seu perfil nas redes sociais para se pronunciar e pedir desculpas após se equivocar com informações desencontradas sobre o caso.

“Eu queria pedir desculpas por um erro, um erro de informação baseado nos relatos de quem estava ali, de Polícia e imprensa. E agora, horas depois, a gente sabe com detalhes o que aconteceu. Eu disse que ela estava em um confronto no portão A, mas agora eu li o B.O (boletim de ocorrência) e ela estava próxima ao portão. Voou uma garrafa e atingiu ela no pescoço. Eu peço desculpas. Ela não estava no confronto. Ela já tinha sido atingida, antes do início do do jogo. Eu peço desculpas, porém”…

Relembre o caso

Gabriela Anelli, de 23 anos, foi atingida por uma garrafa de vidro no pescoço durante uma confusão entre torcedores organizados do Palmeiras e Flamengo nas imediações do Allianz Parque.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), a jovem foi atingida por uma garrafa de vidro e encaminhada em estado grave ao hospital. A confusão teve início na Rua Caraíbas, próximo ao portão “A” do estádio, após palmeirenses identificarem dois flamenguistas no local. De acordo com a SSP, palmeirenses passaram a perseguir os torcedores rivais para agredi-los.

