Sorteio da Campanha Nota Fiscal Amazonense acontece nesta quarta-feira

O Sorteio Mensal da Campanha Nota Fiscal Amazonense (NFA) do mês de julho acontecerá nesta quarta-feira (12), às 13h, na Rádio e TV Encontro das Águas. Mais de 304 mil pessoas concorrem ao sorteio.

A Campanha vai sortear dez prêmios em dinheiro, sendo sete de R$ 5 mil, dois de R$ 10 mil e um no valor de R$ 20 mil.

O sorteio deste mês inclui os bilhetes gerados pelas notas fiscais de consumo emitidas no mês de junho pelos cidadãos cadastrados na Campanha, que colocaram o CPF na nota na hora de suas compras.

As entidades escolhidas pelo cidadão na hora do cadastro também receberão um valor em dinheiro, equivalente a 40% a parte do prêmio do ganhador.

Como participar

Para concorrer, a pessoa deve se cadastrar no site da campanha (www.nfamazonense.sefaz.am.gov.br) e pedir a nota fiscal com o CPF incluído. Os números são divulgados com parte do CPF omitida.

Um bilhete é gerado a cada R$ 50 em compras com pedido de nota fiscal – e inclusão do CPF para identificação do possível vencedor. A regra também se aplica para os sorteios mensais e anual, já que nos sorteios diários, com prêmios de R$ 200 a R $1000, basta emitir nota fiscal em produtos de qualquer valor para participar.

