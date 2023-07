Escola Estadual de Careiro da Várzea recebe visita técnica do Instituto Iungo

A comunidade escolar da Escola Estadual Coronel Fiúza, localizada no município de Careiro da Várzea (distante 25 quilômetros de Manaus), recebeu nesta quinta-feira (13) a visita de representantes do Instituto Iungo que, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar, por meio do Centro de Formação Profissional Pe. José Anchieta (Cepan), promove formação continuada para docentes e não-docentes voltadas ao Novo Ensino Médio (NEM).

O objetivo da visita é conhecer inloco a realidade de gestores, professores e estudantes, que desde 2021 passaram a ter acesso gradual ao novo modelo de aprendizagem.

A professora Iziane Gomes Pereira enfatizou a importância de conhecer o contexto de professores e alunos que, diferente de outras cidades, têm o acesso limitado à conectividade, ou que se deslocam diariamente por meio de barcos ou lanchas para chegar às escolas do Estado.

“Essa experiência é muito válida, principalmente, porque é importante apresentar o trabalho que estamos desenvolvendo com os alunos, pois sabemos que é uma missão desafiadora, mas que, com ela, conseguiremos colocar os alunos como protagonistas de sua própria história, que é o principal objetivo do Novo Ensino Médio”, contou a docente.

O presidente do Instituto Iungo, Paulo Andrade, contou que conhecer a realidade de professores e alunos também é uma forma de fortalecer a parceria com a Secretaria de Educação e, assim, melhorar a qualidade das formações oferecidas aos docentes.

“A gente teve a maior alegria de conhecer a escola Coronel Fiuza, conhecer a gestora, professores e também os estudantes do Ensino Médio; pois, para nós do Instituto, é de extrema importância porque fortalece o trabalho dos docentes no Estado, principalmente, nesse momento de implementação do Novo Ensino Médio”, destacou o presidente.

A estudante Giullia de Castro, do 2º ano do Ensino Médio, falou da sua experiência com as novas disciplinas. “Essa visita foi bastante produtiva. Tive a oportunidade de falar sobre a minha experiência com o NEM desde o primeiro ano de sua implementação. Além disso, pude dialogar sobre os meus questionamentos e sanar dúvidas sobre a nova metodologia”, concluiu Giullia.

