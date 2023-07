Alunos e comunidade participam da 5ª edição do Acompanhamento Familiar da rede municipal de Educação

Manaus (AM) – Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), realizou, neste sábado, 15/7, a 5ª edição do Acompanhamento Familiar, que faz parte do circuito Pró-Saeb. O evento reuniu mais de 300 pessoas entre estudantes e familiares, que participaram de diversas atividades.

Essa atividade é voltada para estudantes do 5º e 9º do Ensino Fundamental, do Programa Educa+Manaus. A proposta é tornar a escola um espaço mais democrático, onde seja possível desenvolver atividades pedagógicas, físicas, artísticas, culturais e de cidadania, visando o crescimento do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) na rede de ensino.

“Hoje, nós teremos aqui outra etapa do Programa Educa+Manaus, que é o acompanhamento familiar em uma ação impactante com palestras, brincadeiras, tudo de uma forma lúdica e criativa, para que a gente possa fazer educação de qualidade e envolvendo a família”, disse o diretor do Departamento de Gestão Educacional (Dege), Anézio Mar.

Nesta edição, a escola beneficiada foi Centro Integrado Municipal de Educação (Cime) Lúcia Melo Ferreira Almeida, situada no Novo Aleixo, zona Norte, gerenciada pela Divisão Distrital Zonal (DDZ) Centro-Sul da Semed.

A ação contou ainda com “Espaço Aprendizagem e Movimento”. Enquanto os filhos estudavam, os pais ou responsáveis frequentaram os espaços de beleza e bem-estar, com o apoio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), que ofereceram corte de cabelo, designer de sobrancelha, esmaltação e massoterapia. E para a família que precisou levar uma teve uma área Kids.

O chefe da Divisão de Apoio à Gestão Escolar (Dage), Luiz Oliveira, destacou que o evento contou com inúmeras parcerias e a ideia principal da ação é integrar a família e a escola em uma ação só, que envolve alunos, comunitários e responsáveis de estudantes da rede municipal de ensino.

“Essa edição conta com os parceiros do Senac e da Semasc, para trazer a família para dentro da escola e fazer com que pais e responsáveis se sintam pertencentes desse processo educacional. Então, nesse circuito nós temos tanto a parte esportiva para as crianças, a parte de aprendizado, como também a orientação para as famílias, o que realmente é importante para o desenvolvimento integral de nossas crianças”, destacou o chefe da Dage, Luiz Oliveira.

Uma das participantes, a dona de casa, Kerolaine Nascimento, destacou que a ação é muito benéfica à comunidade, principalmente aos pais que têm uma semana muita corrida e que não têm muito recurso financeiro para cuidar de si próprio.

“Este tipo de ação é muito importante na comunidade, principalmente para as pessoas que trabalham durante a semana, que não tem tempo para se cuidar, para tirar um tempo para si. Então, a nossa comunidade só tem a agradecer por essa manhã de recreação e de bem-estar”, salientou a dona de casa.

