Liceu de Artes e Ofício Claudio Santoro abre matrículas para o segundo semestre de 2023

Manaus (AM) – O Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro abre, a partir desta terça-feira (18/07), o período de matrículas para o segundo semestre letivo de 2023. As vagas gratuitas, para os diversos cursos da área artística, estão distribuídas de forma presencial nas cidades de Manaus e Parintins, e por meio do Liceu Digital a outros 28 municípios do interior do Amazonas.

Entre os cursos abertos para matrícula estão as modalidades de dança, canto, teatro, além de instrumentos musicais como violão, piano e flauta doce. Cada área possui turmas específicas para diferentes idades e níveis de conhecimento.

Em Manaus, as inscrições acontecem na terça e quarta-feira (18 e 19/07) de forma presencial. Para se candidatar, os interessados devem se dirigir até a unidade de seu interesse (Sambódromo, Centro Estadual de Convivência da Família Magdalena Arce Daou, Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vignola e no Centro Estadual de Convivência do Idoso), das 8h às 17h, apresentando documentação completa.

Para o município de Parintins (distante 369 quilômetros de Manaus), que também terá aulas presenciais, as inscrições vão de terça a quinta-feira (18 a 20/07). Os candidatos devem comparecer ao Bumbódromo, na sala multiuso, entre 8h e 17h, com documentação em mãos.

Já para o Liceu Digital, serão disponibilizadas vagas nos municípios de Alvarães, Anori, Apuí, Benjamin Constant, Boca do Acre, Borba, Caapiranga, Carauari, Careiro da Várzea, Coari, Fonte Boa, Humaitá, Iranduba, Itacoatiara, Itamarati, Lábrea, Manacapuru, Manicoré, Maraã, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, São Gabriel da Cachoeira, Silves, Tefé e Urucurituba.

Embora a modalidade das aulas seja online, as matrículas devem ser feitas de forma presencial, na unidade de cada município. O período é de quarta e sexta (19 a 21/07) e, na segunda-feira (24/07). Os interessados devem apresentar documentação completa, no horário de 8h às 17h.

O Liceu digital é um projeto que oferece videoaulas, que são colocadas em prática com material didático de apoio e contam com tradução em libras e legenda, contemplando a acessibilidade. Os municípios participantes possuem um polo para execução das aulas, com salas equipadas com computador, caixas de som, projetor, internet, materiais e instrumentos musicais.

A documentação necessária para matrícula em todos os municípios é a mesma, e deve ser apresentada por completo no momento da inscrição. Consiste em uma foto 3×4, Declaração de Escolaridade e cópia do RG, CPF e Comprovante de Residência. Em caso de candidato menor de idade, é necessário que o responsável se apresente com cópia de RG e CPF e Certidão de Nascimento do menor.

O Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro é uma iniciativa do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, e possui o objetivo de oferecer gratuitamente conhecimento na área artística para a população do estado, tanto na capital, como também no interior.

Endereços Manaus:

Sambódromo – Avenida Pedro Teixeira, Dom Pedro

Centro Estadual de Convivência da Família Magdalena Arce Daou – Avenida Brasil, Santo Antônio

Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vignola – Rua Tupinambá, Cidade Nova

Centro Estadual de Convivência do Idoso – Rua Wilkens de Matos, Aparecida

Endereço Parintins

Bumbódromo – Avenida Nações Unidos, Centro de Parintins

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Cineteatro Guarany exibe sucessos do cinema espanhol com entrada gratuita

Jorge Aragão é diagnosticado com câncer raro e inicia tratamento em casa

Homem condenado por estupro de criança é preso no AM