Após renúncia de premiê, Holanda terá novas eleições em novembro

A Holanda confirmou a data para as próximas eleições, que servirão para compor uma nova legislatura no Parlamento e também para definir o futuro primeiro-ministro. O pleito acontecerá no dia 22 de novembro.

O governo comandado por Mark Rutte entrou em colapso no início do mês devido a diferenças entre os partidos da coalizão sobre as políticas de asilo, de acordo com relatos da mídia local.

Em agosto passado Mark Rutte, 56, tornou-se o primeiro-ministro mais antigo da história holandesa — uma prova de sua resistência política e habilidades de sobrevivência aprimoradas ao longo de um mandato de 13 anos. No entanto, após o desgaste causado pela crise política, ele anunciou a sua aposentadoria política e confirmou que não se vai candidatar no próximo pleito.

Rutte supervisionará um governo provisório até que uma nova coalizão seja formada, um processo que no fragmentado cenário político holandês levará meses.

Desentendimentos

A atual administração foi instituída há um ano e meio, mas há algum tempo os partidos se opõem diametralmente à política migratória.

Uma pressão do partido conservador VVD de Rutte para limitar o fluxo de requerentes de asilo para a Holanda dividiu sua coalizão governamental de quatro partidos, já que dois partidos juniores se recusaram a apoiar suas propostas.

As tensões chegaram ao auge quando Rutte exigiu apoio para uma proposta que limita a entrada de filhos de refugiados de guerra que já estão na Holanda e faz com que as famílias esperem pelo menos dois anos antes de poderem ser unidas.

