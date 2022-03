Vídeo: batalha entre tanques na Ucrânia teria matado comandante russo

Kiev – Militares ucranianos alegaram na manhã desta quinta-feira ter derrotado russos em uma ação em Brovary, distrito localizado a nordeste da capital, Kiev. As Forças Armadas da Ucrânia compartilharam um vídeo do combate que mostra o disparo de armas, tanques de guerra sendo destruídos e a tentativa de recuo dos russos. Segundo a Ucrânia, um comandante de Moscou morreu na ação.

“O comandante do regimento de ocupação, coronel Zakharov, foi liquidado. Durante a batalha no distrito de Brovary, na região de Kiev, o grupo tático do batalhão (BTGr) do 6º regimento de tanques (Chebarkul) da 90ª divisão de blindados do Comando Central sofreu perdas significativas de pessoal e equipamentos”, disse a Inteligência de defesa da Ucrânia Twitter.

Veja vídeo:

Sem acordo

Nesta quinta-feira, Ucrânia e a Rússia não conseguiram fazer qualquer avanço sobre uma trégua e diminuir as grandes diferenças entre os dois países nas primeiras conversas entre os seus ministros das Relações Exteriores desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro, nas negociações de mais alto nível até aqui.

*Com informações de O Globo

