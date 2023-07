‘Estou consternada’ afirma Ivete Sangalo após fãs serem pisoteados em confusão

A cantora Ivete Sangalo se pronunciou após fãs serem pisoteados em uma confusão que aconteceu no Fortal, Carnaval fora de época que aconteceu em Fortaleza, no último sábado (22), pessoas ficaram feridas durante o desfile do bloco da cantora.

A artista lamentou o fato e disse que colocou sua equipe à disposição para ajudar quem se machucou.

No domingo (23), o bloco de Ivete voltou a desfilar pelo Fortal e a apresentação aconteceu sem problemas.

“Estou muito consternada com tudo o que aconteceu. Estávamos em um dia muito feliz, o bloco desfilando lindamente, e teve um ocorrido na frente do bloco, onde algumas pessoas se machucaram muito”, lamentou a artista em pronunciamento em suas redes sociais.

Relembre o caso

De acordo com as testemunhas, a confusão iniciou quando o bloco da Ivete se encontrou com o bloco do Bell Marques, que estava na frente. O trio da cantora começou a andar, mas o de Bell estava parado. Com isso, a multidão teria ficado prensada nas estruturas de metal que dividiam o espaço.

Nas redes sociais, diversos foliões comentaram em uma publicação de Ivete Sangalo, criticando a cantora e a organização do Fortal. Segundo alguns relatos, as equipes do evento teriam sido omissas com o incidente, que deixou muitas pessoas machucadas.

