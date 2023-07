Lula lança plano de descarbonização da Amazônia durante visita a Parintins em agosto

Manaus (AM) – O presidente Lula (PT) confirmou a visita, no dia 5 agosto, ao município de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus), para o lançamento do Programa de Descarbonização da Amazônia e o novo Luz Para Todos. A viagem foi confirmada pelo presidente durante reunião virtual, na manhã desta terça-feira (25), com o prefeito de Parintins, Bi Garcia, senador Omar Aziz (PSD-AM) e o deputado federal Saullo Vianna (União Brasil-AM).

Lula visitá o município no interior do Amazonas, acompanhado da primeira-dama Janja, ministros, o governador Wilson Lima, senadores, deputados federais e estaduais, e lideranças políticas do Brasil e da região Norte.

Conforme o prefeito de Parintins, Bi Garcia, a comitiva da Presidência da República fará o lançamento do programa de descarbonização da Amazônia. A ideia do plano é reduzir o uso de óleo diesel na produção de energia na região. Com as medidas, o governo planeja substituir a matriz energética de combustível fóssil para fontes renováveis, diminuindo a emissão de gases causadores do efeito estufa na região.

No município, Lula fará ainda o lançamento do novo programa Luz Para Todos, além da inauguração da rede de energia elétrica conhecida como Linhão de Tucuruí, que liga Parintins ao Sistema Interligado Nacional (SIN); e da Infovia 01, que traz internet banda larga ao município por meio de cabo de fibra óptica.

A vinda do presidente da República é aguardada com muita expectativa em Parintins. A previsão é que a comitiva fique durante a manhã e tarde no município para o cumprimento da agenda.

