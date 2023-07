Túmulo é violado e vândalos levam cabeça de corpo de mulher, polícia acredita que ação foi motivada por ritual

Um túmulo foi violado no Cemitério Iguaçu Velho, em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, os vândalos levaram a cabeça do corpo de uma mulher que estava enterrado a cerca de oito meses, vítima de assassinato.

O caso está sendo investigado Polícia Civil, na sepultura estava enterrada a pensionista Sabrina Tavares de Almeida, 31 anos, ela foi morta a tiros em agosto do ano de 2022.

A cabeça de Sabrina foi levada pelos vândalos que colocaram no lugar uma tigela de barro e algumas garrafas de bebidas com papéis.

O administrador do cemitério procurou a polícia em março deste ano para relatar a violação túmulo, ele conta que a sepultura foi aberta por funcionários do cemitério onde encontraram “um alguidar de barro utilizado para ritual com objetos dentro no local onde ficava a cabeça.”

Um perito do Posto de Polícia Técnico-Científica de Nova Iguaçu foi até o cemitério, no laudo assinado pelo técnico consta que: “Foi constatado que a tampa de concreto estava quebrada por ação contundente”. Ainda segundo o profissional, “a tampa do caixão de madeira dentro da sepultura foi quebrada e o cadáver teve a cabeça subtraída.” Em sua conclusão, o perito diz que “no local ocorreu uma violação de sepultura, para realização de ritual religioso, tendo sido suprimida a cabeça do cadáver que se encontrava sepultado no local”.

O delegado que cuida do caso, José Mário Salomão de Omena, acredita que o local foi usado para um ritual religioso.

“Os indícios apontam que não é um recado para a família, e sim um ritual religioso em razão do tempo [do assassinato de Sabrina]. E quem faz esse tipo de crime acredita que não será descoberto”, disse o agente.

O crime de violação de sepultura varia de 1 a 3 anos de prisão.

*Com informações do g1

