Condenados por matarem menino de 5 anos para retirar sangue em ritual

Três acusados de terem participado da morte do garoto Éverton Siqueira, de 5 anos, na cidade de Sumé, no Cariri da Paraíba, em 2015, foram condenados a mais de 30 anos de prisão nesta quinta-feira (8), em julgamento que ocorreu no 1º Tribunal do Júri de Campina Grande. A mãe da criança também foi condenada a 34 anos de prisão pelo 2º Tribunal do Júri de Campina.

Os réus foram condenados pelos crimes de homicídio triplamente qualificado por motivação torpe, com crueldade e recurso que impossibilitou a defesa da vítima; vilipêndio de cadáver; associação criminosa armada; denunciação caluniosa e falsa identidade.

Segundo a denúncia apresentada pelo Ministério Público, na noite do dia 11 de outubro de 2015, na localidade denominada Serra do Boqueirão, em Sumé, os réus teriam matado o garoto durante um ritual com a finalidade de obter o sangue da criança.

O corpo foi encontrado em um matagal no dia 13 de outubro de 2015. Ele estava com cortes e tinha partes mutiladas. De acordo com o resultado da perícia, o sangue da criança foi retirado e as investigações apontam que isso aconteceu com a autorização da mãe.

