Polícia procura suspeito de tentar matar homem a tiros em Manaus

Vítima foi atingida com dois tiros no bairro Cidade de Deus

Manaus – Um homem identificado como Mateus da Silva Gonçalves, está sendo procurado por envolvimento em uma tentativa de homicídio contra um jovem de 22 anos, ocorrida na sexta-feira (28), por volta das 9h30, na rua Atlético Mineiro, bairro Cidade de Deus, zona norte de Manaus.

De acordo com o delegado Ericson Tavares, titular da unidade policial, durante a ação criminosa, Mateus estava acompanhado de Rilson da Silva de Souza, já preso pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM), e de um adolescente, 17, também apreendido.

“Na ocasião do crime, a vítima foi atingida por dois disparos de arma de fogo que atingiram braços e perna. Mateus conseguiu fugir do local do atentado com as armas utilizadas durante a ação. Estamos em diligências para efetuar a sua prisão”, disse o delegado.

Denúncias

A PC-AM solicita a quem tiver informações acerca da localização do infrator, que entre em contato pelo número 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). “A identidade do informante será preservada”, garantiu a autoridade policial.