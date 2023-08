Anatel anuncia início da implantação de seis Infovias para levar conectividade ao Norte

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e a Entidade Administradora de Faixa (EAF) anunciam, nesta terça-feira (1), o início da implementação de três das seis Infovias na Bacia Amazônica, previstas pelo edital do Leilão do 5G. O conselheiro da Anatel Moisés Moreira e o presidente da EAF, Leandro Guerra, acompanharam o transbordo dos cabos de fibra óptica que serão usados nas Infovias 02, 03 e 04.

Os 2,3 mil quilômetros de cabo óptico subaquático foram fabricados pela chinesa ZTT Submarine Cable & System e chegaram ao país pelo porto CECMA, em Manaus. Durante o procedimento de transbordo, que começou no último dia 26 de julho, os cabos são transportados do navio Jutha Male para as embarcações brasileiras responsáveis pelo próximo passo na implantação: o lançamento.

As três infovias fazem parte do Norte Conectado, programa do Governo Federal que prevê a implementação de nove infovias pelos rios da Amazônia. A EAF será responsável pela construção de seis delas, com mais de 10 mil quilômetros de cabos subaquáticos e investimento de cerca de R$ 1,34 bilhão. A primeira etapa vai conectar 26 cidades de quatro estados da região Norte.

“Trata-se de um programa sem precedentes, que vai levar sinal de dados de alta velocidade para garantir à população melhorias na educação, saúde, pesquisa, defesa e judiciário”, afirma Moisés Moreira, conselheiro da Anatel e presidente do GAISPI, Grupo que tem as funções de disciplinar e fiscalizar a aplicação dos recursos e as obrigações da EAF, determinadas pelo Edital do 5G.

Leandro Guerra, presidente da EAF, pontua que é um projeto único na história da telecomunicação mundial.

“Os 10 mil quilômetros de cabo de fibra óptica vão cruzar o território amazônico”, afirma Guerra. “Há meses, nossa equipe de operações tem liderado as expedições que fazem o raio-x dos rios onde os cabos serão instalados. As embarcações são transformadas em laboratórios flutuantes, com equipamentos sofisticados, como sonares, que mapeiam o leito dos rios e servirão de orientação para determinar o local exato onde o cabo será acomodado com segurança. Agora, nos preparamos para o lançamento dos cabos.”

Implementação das novas Infovias vai começar neste mês

A implementação das infovias de responsabilidade da EAF será dividida em duas etapas. A primeira contempla as infovias 02, 03 e 04, com mais de 2 mil quilômetros de cabos que ligarão municípios do Amazonas, Amapá, Pará e Roraima. Na segunda etapa serão implementadas as infovias 05, 06 e 08, com mais de 6 mil quilômetros de cabos conectando municípios do Amazonas, Rondônia e Acre.

O primeiro lançamento será o da Infovia 04, que terá mais de 500 km de extensão nos rios Negro e Branco, previsto para ser iniciado na última semana de agosto. Ela vai conectar as localidades de Vila de Moura (AM), Santa Maria do Boiaçu (RR), Caracaraí (RR), Iracema (RR), Mucajaí (RR) e Boa Vista (RR).

As Infovias 02 e 03 estão previstas para serem implementadas no último trimestre de 2023. A 02, a maior delas, tem cerca de 1.200 km de extensão no rio Solimões, conectando as cidades amazonenses de Tefé, Alvarães, Uarini, Fonte Boa, Jutaí, Tonantins, Santo Antônio do Içá, Amaturá, São Paulo de Olivença, Belém de Solimões, Tabatinga, Benjamin Constant e Atalaia do Norte. Ela viabilizará a conexão entre os postos avançados do exército e as fronteiras.

Já a infovia 03, com 624 km de extensão, vai conectar as cidades de Belém (PA), Ponta de Pedra (PA), São Sebastião da Boa Vista (PA), Curralinho (PA), Bagre (PA), Breves (PA), Afuá (PA) e Macapá (AP). Essa infovia é importante pelo impacto comercial e econômico, pois passa por regiões com importantes empresas que atuam no desenvolvimento local.

Programa Norte Conectado

O programa Norte Conectado teve início com a implantação da Infovia 00, finalizada em fevereiro de 2022 pelo Exército Brasileiro. Ela liga Macapá (AP) a Alenquer (PA). Somando a implantação de redes metropolitanas, o projeto teve cerca de R$ 90 milhões de investimento. Já a Infovia 01, finalizada em março deste ano pela Entidade Administradora da Digitalização de Canais de TV e RTV (EAD), liga Santarém (AP) e Alenquer (PA) a Manaus (AM). O investimento é de cerca de R$ 165 milhões.

Esse é um dos maiores projetos de conectividade com baixo impacto ambiental do mundo, uma vez que, sem provocar desmatamento, o leito dos rios é utilizado para levar conexão estável e de alta velocidade para prover as políticas públicas de educação, saúde, segurança, defesa e judiciário.

Sobre a EAF

Além de liderar a construção de seis infovias, a EAF – instituição não governamental e sem fins lucrativos – é responsável por apoiar a população durante a migração do sinal dos canais abertos de TV das parabólicas tradicionais (Banda C) para as parabólicas digitais (Banda Ku) e pela construção de redes privativas para o governo federal. A entidade é formada pelas operadoras Claro, TIM e Vivo, que foram as vencedoras dos blocos nacionais do leilão do 5G com as licenças da faixa 3,5 GHz.

